Американский штат Луизиана признал Голодомор геноцидом

29 марта, 2019, 21:55

Губернатор штата Луизиана выдал прокламацию об отмечании 85-й годовщины Голодомора

Об этом сообщает посольство Украины в США.

Вслед за более десятком американских штатов губернатор штата Луизиана Джон Белл Эдвардс выдал прокламацию об отмечании празднованию 85-й годовщины Голодомора 1932-1933 годов в Украине.

Специальная прокламация ссылается на законы Украины по признанию Голодомора геноцидом украинского народа и соответствующее законодательство США.