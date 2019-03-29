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Американский штат Луизиана признал Голодомор геноцидом

Губернатор штата Луизиана выдал прокламацию об отмечании 85-й годовщины Голодомора

Об этом сообщает посольство Украины в США.

Вслед за более десятком американских штатов губернатор штата Луизиана Джон Белл Эдвардс выдал прокламацию об отмечании празднованию 85-й годовщины Голодомора 1932-1933 годов в Украине.

Специальная прокламация ссылается на законы Украины по признанию Голодомора геноцидом украинского народа и соответствующее законодательство США.

  • Напомним, что в Киеве появится переулок, названный в честь британского журналиста Гарета Джонса, который сообщал в западной прессе о Голодоморе в Украине.
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