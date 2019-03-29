Американские врачи впервые пересадили почку от ВИЧ-положительного пациента

29 марта, 2019, 18:33

В США впервые в мире пересадили почку от ВИЧ-положительного пациента другому

Об этом сообщает ВВС.

Операцию провели в больнице Джона Хопкинса в городе в Балтимор, штат Мэриленд. Состояние обоих пациентов стабильное.

"Впервые в мире ВИЧ-позитивному человеку позволили пожертвовать почку", - отметил врач Дорри Сегев.

Ранее считалось, что ВИЧ имеет слишком высокий фактор риска заболевания почек у донора. Но новые виды антиретровирусных препаратов, используемых для лечения заболевания, считаются безопасными для почек.

По словам врача Кристин Дюранд, такая операция не только развивает медицину, но и заставляет общественность посмотреть ВИЧ иначе.