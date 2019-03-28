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Женщина родила двойню через 26 дней после появления первого ребенка

Жительница Бангладеш родила двойню через 26 дней после появления на свет ее первого сына

Об этом сообщает The Guardian.

Первый ребенок у 20-летней Ариф Султаны (Arifa Sultana) родился в конце февраля. Врачи не заметили, что из-за редкой аномалии развития у женщины есть вторая матка, в которой растут еще два плода.

Через месяц, в пятницу, 22 марта, в Султаны снова отошли воды. Женщину срочно доставили в больницу. Там ей сделали экстренное кесарево сечение и вытащили двух новорожденных - мальчика и девочку.

Во вторник, 26 марта, Султана выписалась из больницы и вернулась домой с тремя детьми. Теперь она беспокоится о том, как прокормить их на скромную зарплату мужа. Он зарабатывает меньше шести тысяч бангладешских так в месяц (это чуть меньше 2 тыс. грн)

"Не знаю, как мы справимся с такой ответственностью, когда так мало денег", - говорит женщина. Ее муж не унывает: "Это чудо от Аллаха, что все дети здоровы. Буду стараться изо всех сил, чтобы они были счастливы".

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