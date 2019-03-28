Женщина родила двойню через 26 дней после появления первого ребенка

28 марта, 2019, 10:54

Жительница Бангладеш родила двойню через 26 дней после появления на свет ее первого сына

Об этом сообщает The Guardian.

Первый ребенок у 20-летней Ариф Султаны (Arifa Sultana) родился в конце февраля. Врачи не заметили, что из-за редкой аномалии развития у женщины есть вторая матка, в которой растут еще два плода.

Через месяц, в пятницу, 22 марта, в Султаны снова отошли воды. Женщину срочно доставили в больницу. Там ей сделали экстренное кесарево сечение и вытащили двух новорожденных - мальчика и девочку.

Во вторник, 26 марта, Султана выписалась из больницы и вернулась домой с тремя детьми. Теперь она беспокоится о том, как прокормить их на скромную зарплату мужа. Он зарабатывает меньше шести тысяч бангладешских так в месяц (это чуть меньше 2 тыс. грн)

"Не знаю, как мы справимся с такой ответственностью, когда так мало денег", - говорит женщина. Ее муж не унывает: "Это чудо от Аллаха, что все дети здоровы. Буду стараться изо всех сил, чтобы они были счастливы".