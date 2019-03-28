Женщина, которая не чувствует боли: ученые нашли новую генетическую мутацию

28 марта, 2019, 17:14

Врачи обнаружили неизвестную ранее мутацию у женщины, которая почти не чувствует боли и стресса. Эта особенность позволяла ей без проблем переносить переломы конечностей, порезы и ожоги, роды и многочисленные хирургические операции

Как пишет The Guardian, открытие ученых поможет в разработке новой генной терапии.

У 71-летней Джо Кэмерон (Jo Cameron) обнаружили мутацию в ранее неизвестном гене, который, по мнению ученых, должен играть важную роль при передаче сигналов боли, настроения и памяти. Это открытие вселило надежду на поиск новых методов лечения хронической боли, от которой страдают миллионы людей во всем мире.

Кэмерон - бывший учитель, которая живет в Инвернессе (Шотландия) - перенесла переломы конечностей, порезы и ожоги, роды и многочисленные хирургические операции практически без обезболивающих. По ее словам, иногда она опирается на горящую плиту и узнает об этом не из-за боли, а из-за запаха. "Я вегетарианка поэтому запах достаточно очевиден. В доме больше нет горящей плоти", - рассказала женщина.

Кроме отсутствия болевых ощущений, она также никогда не паникует. Когда два года назад водитель фургона врезался в нее, Кэмерон выбралась из машины, упавшей в канаву на крышу, и пошла утешать дрожащего молодого водителя, который был виноват в ДТП, а свои синяки заметила только через некоторое время.

В 65 лет Кэмерон после нескольких операций, в ходе которых практически не чувствовала боли, была направлена ​​на обследование к специалистам Калифорнийского университета в Лондоне.

В отчете ученые описывают, что делает ДНК Кэмерон такой необычной. В ходе работы они нашли две заметные мутации, которые вместе подавляют боль и беспокойство, повышая при этом уровень жизнерадостности и, возможно, скорость заживления ран.

Первая мутация, обнаруженная учеными, распространена среди населения в целом. Она подавляет активность гена под названием FAAH. Ген производит фермент, который расщепляет анандамид - химическое вещество в организме, занимаетющее центральное место в болевых ощущениях, настроении и памяти. Анандамид действует аналогично активным ингредиентам каннабиса: чем меньше он разрушается, тем сильнее ощущаются его обезболивающие и другие эффекты.

Второй мутацией было отсутствие части ДНК, которое сначала озадачило ученых. Дальнейший анализ показал, что ее отсутствие выключила соседний, ранее неизвестный ген, который ученые назвали FAAH-OUT. Исследователи считают, что этот ген работает как некий регулятор гена FAAH: его выключения вместе с мутацией, как у Кэмерон, выключает и FAAH. В результате в организме накапливается анандамид - природный каннабиноид. Проведенные тесты показали, что женщина имеет в два раза больше этого вещества, чем обычный человек.

Примечательно, что мать Кэмерон чувствовала боль, как и дочь Кэмерон. Но у ее сына, который несет в себе другую, более важную мутацию, чувство боли притуплено. Он никогда не принимает обезболивающие и часто обжигает рот горячими напитками и едой. Ученые подозревают, что это мутацию Кэмерон мог передать ее отец.

"Случай с Джо Кэмерон может быть очень полезным для нас. Как только мы поймем, как работает новый ген, сможем начать разработку генной терапии, которая будет производить те же эффекты, что мы наблюдаем сейчас. Миллионы людей страдают от боли, и нам определенно нужны новые анальгетики. Такие пациенты, как Кэмерон, могут дать нам реальное представление о системе боли", - говорит Джеймс Кокс (James Cox), ведущий автор исследования.