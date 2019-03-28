Женщина 70 лет считала себя темнокожей, а теперь выяснила, что она белая

28 марта, 2019, 11:58

Пожилая американка, которая всю жизнь считала себя темнокожей, теперь обнаружила, что у нее были белые мать и отец

Об этом пишет портал News.com.

В 70 лет Верда Берд (Verda Byrd) из техасского города Конверс узнала, что выросла в приемной семье. "Моя приемная мать Эдвина Вагнер никогда не говорила мне, что удочерила белую девочку", - говорит она.

Чтобы узнать правду, женщина решила разыскать биологических родителей. Она выяснила, что родилась в бедной многодетной семье, а ее настоящее имя было другим - Джанетт Бигль (Jeanette Beagle).

Вскоре после ее рождения отец бросил семью, а мать получила тяжелую травму и осталась без средств к существованию. После этого государственные органы изъяли всех детей, в том числе и Джанетт.

Пятимесячную девочку удочерила бездетная темнокожая пара из города Ньютон в штате Канзас. В отличие от ее родителей, они жили в относительном достатке. Приемный отец имел высшее образование, работал носителем на железной дороге и получал неплохое по тем временам жалованье - 250 долларов в месяц (сейчас эта сумма составляет около 3,6 тысячи долларов).

Приемные родители изменили имя Джанетт на Верда. Хотя ее кожа была светлее, чем у них, никто не придавал этому значения. Все, в том числе и она сама, считали ее темнокожим ребенком.

Верди Берд удалось отыскать родную мать. Оказалось, что она смогла добиться возвращения четырех из пяти детей, которых отобрало государство. С приемными родителями осталась только Джанетт. Позже у женщины родились еще пятеро детей. Берд познакомилась с тремя родными сестрами, но отношения не сложились: одна из них оказалась расисткой