//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Женщина 70 лет считала себя темнокожей, а теперь выяснила, что она белая

Пожилая американка, которая всю жизнь считала себя темнокожей, теперь обнаружила, что у нее были белые мать и отец

Об этом пишет портал News.com.

В 70 лет Верда Берд (Verda Byrd) из техасского города Конверс узнала, что выросла в приемной семье. "Моя приемная мать Эдвина Вагнер никогда не говорила мне, что удочерила белую девочку", - говорит она.

Чтобы узнать правду, женщина решила разыскать биологических родителей. Она выяснила, что родилась в бедной многодетной семье, а ее настоящее имя было другим - Джанетт Бигль (Jeanette Beagle).

Вскоре после ее рождения отец бросил семью, а мать получила тяжелую травму и осталась без средств к существованию. После этого государственные органы изъяли всех детей, в том числе и Джанетт.

Пятимесячную девочку удочерила бездетная темнокожая пара из города Ньютон в штате Канзас. В отличие от ее родителей, они жили в относительном достатке. Приемный отец имел высшее образование, работал носителем на железной дороге и получал неплохое по тем временам жалованье - 250 долларов в месяц (сейчас эта сумма составляет около 3,6 тысячи долларов).

Приемные родители изменили имя Джанетт на Верда. Хотя ее кожа была светлее, чем у них, никто не придавал этому значения. Все, в том числе и она сама, считали ее темнокожим ребенком.

Верди Берд удалось отыскать родную мать. Оказалось, что она смогла добиться возвращения четырех из пяти детей, которых отобрало государство. С приемными родителями осталась только Джанетт. Позже у женщины родились еще пятеро детей. Берд познакомилась с тремя родными сестрами, но отношения не сложились: одна из них оказалась расисткой

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

28 марта, 2019 четверг

больше новостей

28 марта, 2019 четверг

27 марта, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать