Зеленский опережает Порошенко и Тимошенко со значительным отрывом, - исследование
Об этом свидетельствуют данные исследования Фонда Демократических инициатив им. Илька Кучерива и Киевского международного института социологии.
Так, за Зеленского готовы отдать голоса 27,6% опрошенных, которые планируют прийти на выборы и определились с кандидатом.
Для Петра Порошенко этот показатель составляет 18,2%, для Юлии Тимошенко - 12,8%.
В топ-5 симпатий этой категории избирателей также попали Юрий Бойко (11,1%) и Анатолий Гриценко (8,4%). За ними следуют Олег Ляшко (5,2%), Игорь Смешко (4,4%), Александр Вилкул (4%), Руслан Кошулинский (1,7%). Остальных кандидатов поддержали бы менее 1% опрошенных, которые определились с выбором.
Кроме того, 3,4% таких респондентов ответили, что планируют зачеркнуть всех кандидатов.
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