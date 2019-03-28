Зеленский опережает Порошенко и Тимошенко со значительным отрывом, - исследование

28 марта, 2019, 14:52

Среди предпочтений граждан Украины, которые будут принимать участие в выборах президента и определились с кандидатом, лидирует Владимир Зеленский

Об этом свидетельствуют данные исследования Фонда Демократических инициатив им. Илька Кучерива и Киевского международного института социологии.

Так, за Зеленского готовы отдать голоса 27,6% опрошенных, которые планируют прийти на выборы и определились с кандидатом.

Для Петра Порошенко этот показатель составляет 18,2%, для Юлии Тимошенко - 12,8%.

В топ-5 симпатий этой категории избирателей также попали Юрий Бойко (11,1%) и Анатолий Гриценко (8,4%). За ними следуют Олег Ляшко (5,2%), Игорь Смешко (4,4%), Александр Вилкул (4%), Руслан Кошулинский (1,7%). Остальных кандидатов поддержали бы менее 1% опрошенных, которые определились с выбором.

Кроме того, 3,4% таких респондентов ответили, что планируют зачеркнуть всех кандидатов.