Вблизи КП "Гнутово" обнаружили тайник со взрывчаткой
Как сообщили в штабе операции объединенных сил, взрывоопасную находку обнаружила служебная собака.
Из обнаруженного тайника оперативники изъяли 5 ручных гранат Ф-1 и РГД-5, килограмм тротиловых шашек с электродетонаторами и орудия для установки растяжек.
Содержание схрона, по словам саперов, заложено недавно и, по прогнозу оперативников, в дальнейшем мог быть использован с целью совершения террористических актов, в том числе и в период выборов. Отдельные местные жители, которые перешли на сторону оккупантов и готовили теракт, уже установлены, сообщили в штабе.
Пограничники по данному факту направили в Нацполицию сообщение о совершении уголовного преступления по ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).
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