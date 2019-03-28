Вблизи КП "Гнутово" обнаружили тайник со взрывчаткой

28 марта, 2019, 21:13

На Донбассе у КПВВ "Гнутово" пограничники обнаружили схрон взрывчатки и боеприпасов, в котором гранаты и килограмм тротила

Как сообщили в штабе операции объединенных сил, взрывоопасную находку обнаружила служебная собака.

Из обнаруженного тайника оперативники изъяли 5 ручных гранат Ф-1 и РГД-5, килограмм тротиловых шашек с электродетонаторами и орудия для установки растяжек.

Содержание схрона, по словам саперов, заложено недавно и, по прогнозу оперативников, в дальнейшем мог быть использован с целью совершения террористических актов, в том числе и в период выборов. Отдельные местные жители, которые перешли на сторону оккупантов и готовили теракт, уже установлены, сообщили в штабе.

Пограничники по данному факту направили в Нацполицию сообщение о совершении уголовного преступления по ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).