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В Украине начнут транслировать чемпионат Бельгии по футболу


фото: Reuters
Украинские телеканалы с конца марта будут транслировать футбольный чемпионат Бельгии

Об этом сообщает Sport Arena.

Телеканалы "Футбол 1/2" покажут первые матчи чемпионата Бельгии покажут уже в ближайшие выходные.

Сейчас в чемпионате Бельгии играет семь украинских футболистов: Руслан Малиновский ( "Гент"), Роман Безус, Роман Яремчук, Игорь Пластун (все - "Гент"), Андрей Бацула ( "Кортрейк"), Евгений Макаренко ( "Андерлехт") и Егор Назарин ( "Антверпен").

В Бельгии завершился первый этап чемпионата. В ТОП-6 попали "Генк", "Брюгге", "Стандард", "Андерлехт", "Гент" и "Антверпен". Они разыграют между собой чемпионство.

 

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