В Украине начнут транслировать чемпионат Бельгии по футболу
28 марта, 2019, 11:55
Украинские телеканалы с конца марта будут транслировать футбольный чемпионат Бельгии
Об этом сообщает Sport Arena.
Телеканалы "Футбол 1/2" покажут первые матчи чемпионата Бельгии покажут уже в ближайшие выходные.
Сейчас в чемпионате Бельгии играет семь украинских футболистов: Руслан Малиновский ( "Гент"), Роман Безус, Роман Яремчук, Игорь Пластун (все - "Гент"), Андрей Бацула ( "Кортрейк"), Евгений Макаренко ( "Андерлехт") и Егор Назарин ( "Антверпен").
В Бельгии завершился первый этап чемпионата. В ТОП-6 попали "Генк", "Брюгге", "Стандард", "Андерлехт", "Гент" и "Антверпен". Они разыграют между собой чемпионство.
- Гол и послематчевый пенальти Украинский Романа Безуса вывели "Гент" в финал в Кубке Бельгии.
- Украинский полузащитник "Гента" Руслан Малиновский отличился результативной передачей в матче чемпионата Бельгии.
Читайте также
-
26 марта, 2019 Виталий Портников: Россия спасает Мадуро как Януковича
-
-
23 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-
-
Читайте также
-
-
23 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-