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В Украине каждый десятый гражданин живет не по прописке - исследование CEDOS


фото: ar.volyn.ua
Более 3,3 млн человек в Украине проживают не по месту регистрации

Об этом сообщила исследовательница аналитического центра CEDOS Александра Слободян во время презентации результатов первого общенационального социологического исследования "Граждане Украины, живущие не по месту регистрации: их количество и проблемы", передает Укринформ .

"На основе результатов общенационального опроса мы смогли оценить количество лиц, проживающих в Украине не по месту регистрации, примерно в 3,3 миллиона человек, что составляет около 12% населения.

Эта оценка касается только взрослого населения. У нас есть основания считать, что она минимальная. Более точные данные можно получить только после проведения переписи населения ", - отметила Слободян.

В то же время она подчеркнула, что проживание не по месту регистрации может рассматриваться как проблема национального масштаба в связи с тем, что "прописка" влияет на реализацию прав на доступ к определенным функциям.

Так, по данным исследования, около четверти респондентов, проживающих не по месту регистрации, ответили, что именно по этой причине были вынуждены делать определенные неформальные доплаты врачам и платили благотворительные взносы в фонды поликлиник. Почти такое же количество опрошенных сообщили, что стараются не обращаться в больницы.

"За последние два года 72% опрошенных граждан взрослого возраста обращались в государственные поликлиники, чтобы получить определенные услуги.

Большинство из них их получили. Услуги не получили лишь 2% лиц, проживающих по месту регистрации, и 3% из тех, которые проживают не по регистрации. Но лица, проживающие не по месту регистрации, чаще делали определенные неформальные доплаты и платили благотворительные взносы за получение услуг ", - уточнила исследовательница.

По ее словам, каждый пятый опрошенный за последние пять лет устраивал детей в образовательные учреждения.

"Около трети лиц, проживающих по месту регистрации, пытались устроить детей в садик или школу не по месту регистрации. И 48% лиц, проживающих не по месту регистрации, также устраивали детей не по месту регистрации ", - сказала Слободян.

Данные исследования также свидетельствуют и о более низком уровне избирательной активности среди лиц, проживающих не по месту регистрации.

Так, 45% респондентов участвовали в местных выборах в тех населенных пунктах, где зарегистрированы, но фактически не проживают.

В то же время только 3% опрошенных голосовали на парламентских выборах 2014 года, воспользовавшись механизмом временного изменения места голосования.

21% респондентов отметили, что их права ограничены в связи регистрацией места жительства.

Опрос показал и то, что для 85% граждан предпосылкой проживания не по месту регистрации стал переезд. В то же время 77% граждан не испытывают потребности регистрироваться.

При этом 8% опрошенных жителей городов сообщили, что они или их родственники имели опыт изменения регистрации места жительства для получения субсидии, а каждый второй горожанин (49%) отметил, что не хотел бы регистрировать место жительства, поскольку это увеличит стоимость коммунальных услуг.

95% граждан в ходе опроса отметили, что не зарегистрировали бы арендаторов, если бы сдавали квартиру.

Общее исследование состоит из двух отдельных опросов, которые проводились последовательно в течение августа-сентября 2018 году компания Kantar TNS в Украине по заказу партнерского консорциума из Центра прав человека ZMINA, Аналитического центра CEDOS и Украинского независимого центра политических исследований, при финансовой поддержке Европейского Союза.

Первый общенациональный опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 до 75 лет. Сбор данных проходил в течение 2-22 августа 2018. Всего было опрошено 5400 человек. Опрос проводился методом личного интервью по месту жительства респондента.

Ориентировочная статистическая погрешность, рассчитанная для случайной выборки соответствующего объема, составляет 1,3% без учета дизайн-эффекта. Уровень отклика респондентов составляет около 32%.

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