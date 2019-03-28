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В Сирии появилась созданная в Украине пророссийская ЧВК

Подготовкой в Сирии одной из проасадовских группировок Лива аль-Кудс, которая состоит из представителей палестинской диаспоры, занимаются бойцы созданной в Украине частной военной компании Вега

Как сообщает Международная группа расследователей Conflict Intelligence Team , об этом свидетельствуют фото, опубликованные сотрудником прокремлевского пропагандистского ресурса ANNA News Олегом Блохиным.

На снимках видно военных инструкторов с так называемыми "георгиевскими лентами" и флажками РФ, в форме которых можно увидеть нашивки ПВК Vegacy Strategic Services Ltd.

Сначала компания, созданная в апреле 2011 года в Николаеве бывшими членами международных элитных и специальных подразделений России и Украины, носила название Vega Strategic Services и предлагала услуги по обеспечению безопасности в сферах, связанных с высоким риском, а также занималась охраной на морских судах.

Ее директором и одним из владельцев числился гражданин Украины Анатолий Смолин.

Через год компания переехала на Кипр и была переименована в Vegacy Strategic Services Ltd.

Связанные с ней фирмы работают как в России, так и в Украине. Кроме Кипра, еще один офис компании находится в Москве, а ее представительства расположены также в Великобритании, Германии, Таиланде и Сирии.

В украинских городах Vegacy Strategic Services Ltd. проводит курсы подготовки операторов морской охраны иностранных судов.

Они проходят на базе Центра подготовки специалистов охраны Грампус в Николаеве и в Международной морской академии в Одессе.

Фото: Anatolii Smolin / YouTube

Один из основателей компании Смолин ранее служил в различных частях и подразделениях ВМФ и КГБ СССР, а затем и в оперативных подразделениях МВД Украины на офицерских должностях - в Беркуте, Соколе, а также в Управлении по борьбе с организованной преступностью и Отделе по борьбе с бандитизмом.

В 1997 году он уволился в запас и занялся охранным бизнесом.

Сам Смолин разговаривать о деятельности Vegacy Strategic Services Ltd. наотрез отказался.

В свою очередь, Андрей Кебкал, который также причастен к созданию Веги, подтвердил, что сейчас компания базируется в РФ и работает в Сирии.

"Идея создания Веги основывалась на желании представить на международном рынке первую украинскую ЧВК. Потенциал был хороший, так как Смолин служил в свое время в ПДСЗ (Подводные диверсионные силы и средства, - ред.). Никто кроме двух учредителей (Кебкала и Смолина) не принимал участия в ее создании. К сожалению (а может теперь и к счастью) нам пришлось расстаться где-то в конце 2012 года. Такое решение было принято в связи разногласиями в плане организации и ведения бизнеса ", - рассказал он.

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