В связи с новыми требованиями к багажу МАУ, Ryanair и Wizz Air попали под проверку АМКУ

28 марта, 2019, 12:15

Антимонопольный комитет открыл дело на предмет возможных признаков нарушения конкурентного законодательства в действиях авиакомпании "Международные авиалинии Украины" и других авиаперевозчиков

Об этом написал глава Киевского областного территориального отделения АМКУ Алексей Хмельницкий в колонке на Экономической правде.

Напомним, с 15 января 2019 г. МАУ снизила нормы провоза ручной клади на всех своих рейсах. Согласно новым правилам, пассажиры с билетами, в стоимость которых не входит перевозка зарегистрированного багажа, смогут взять с собой на борт самолета 1 место ручной клади весом до 7 кг и размерами не более чем 55х40х20 см, а также верхнюю одежду и зонтик.

Любые дополнительные личные вещи, например, пакеты Duty Free, ноутбук, пресса для чтения, фотоаппарат, бинокль, портплед должны быть упакованы на место ручной клади.

"В обосновании таких изменений компании ссылаются на необходимость обеспечения дешевизны билетов.

Но МАУ никогда не позиционировала себя как перевозчик-лоукостер", - пишет Хмельницкий.

Более того, введение МАУ новых условий к перевозке ручной клади никак не повлияло на цену билетов и качество услуг, говорят в АМКУ.

Отмечается, что исследование касается не только признаков нарушения конкурентного законодательства украинской компанией МАУ, но и других авиаперевозчиков, в т.ч. Ryanair и Wizz Air.

В АМКУ напомнили, что совершение действий, определенных законом как недобросовестная конкуренция, влечет за собой наложение штрафа в размере до 5% дохода от реализации продукции (товаров, работ, услуг) предприятия за последний отчетный год.

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