В США создают автономного робота-огородника. Он будет "воевать" с сорняками

28 марта, 2019, 17:20

Калифорнийский стартап FarmWise Labs совместно с компанией Roush начали создание прототипа автономного робота-огородника

Как пишет Engadget, его испытания начнутся до конца 2020 года,

Планируется, что работы смогут полоть сорняки, следить за посевами и поливать сельскохозяйственные культуры. Разработчики утверждают, что устройства смогут легко адаптироваться к изменению растений, за которыми им необходимо ухаживать.

Работы смогут работать круглосуточно - планируется, что их испытания начнутся в следующем году на нескольких фермах в штате Мичиган.

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