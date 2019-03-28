В США создают автономного робота-огородника. Он будет "воевать" с сорняками
28 марта, 2019, 17:20
Калифорнийский стартап FarmWise Labs совместно с компанией Roush начали создание прототипа автономного робота-огородника
Как пишет Engadget, его испытания начнутся до конца 2020 года,
Планируется, что работы смогут полоть сорняки, следить за посевами и поливать сельскохозяйственные культуры. Разработчики утверждают, что устройства смогут легко адаптироваться к изменению растений, за которыми им необходимо ухаживать.
Работы смогут работать круглосуточно - планируется, что их испытания начнутся в следующем году на нескольких фермах в штате Мичиган.
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