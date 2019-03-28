В РФ заявили, что ее военные в Венесуэле "не являются угрозой"

28 марта, 2019, 15:37

Россия заявляет, что прибытие российских военных в Венесуэлу не представляет угрозы ни для кого

Об этом сказала 28 марта пресс-секретарь МИД России Мария Захарова, передает "Радио Свобода".

"Россия не изменяет баланса сил в регионе, Россия никому не угрожает", - сказала она.

Ранее военный атташе посольства Венесуэлы в Москве Хосе Рафаэль Торреальба Перес заявил, что присутствие военных специалистов из России в Венесуэле "никоим образом не связано с возможностью проведения военных операций" в стране.

Он также сказал, что россияне прибыли только для обсуждения военно-технического сотрудничества.