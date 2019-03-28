//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В РФ заявили, что ее военные в Венесуэле "не являются угрозой"


фото: tass
Россия заявляет, что прибытие российских военных в Венесуэлу не представляет угрозы ни для кого

Об этом сказала 28 марта пресс-секретарь МИД России Мария Захарова, передает "Радио Свобода".

"Россия не изменяет баланса сил в регионе, Россия никому не угрожает", - сказала она.

Ранее военный атташе посольства Венесуэлы в Москве Хосе Рафаэль Торреальба Перес заявил, что присутствие военных специалистов из России в Венесуэле "никоим образом не связано с возможностью проведения военных операций" в стране.

Он также сказал, что россияне прибыли только для обсуждения военно-технического сотрудничества.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

28 марта, 2019 четверг

больше новостей

28 марта, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать