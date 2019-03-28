В РФ заявили, что ее военные в Венесуэле "не являются угрозой"
28 марта, 2019, 15:37
Россия заявляет, что прибытие российских военных в Венесуэлу не представляет угрозы ни для кого
Об этом сказала 28 марта пресс-секретарь МИД России Мария Захарова, передает "Радио Свобода".
"Россия не изменяет баланса сил в регионе, Россия никому не угрожает", - сказала она.
Ранее военный атташе посольства Венесуэлы в Москве Хосе Рафаэль Торреальба Перес заявил, что присутствие военных специалистов из России в Венесуэле "никоим образом не связано с возможностью проведения военных операций" в стране.
Он также сказал, что россияне прибыли только для обсуждения военно-технического сотрудничества.
- Ранее президент США Дональд Трамп признал спикера оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо "временным президентом".
- Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с США, дав американским дипломатам 72 часа, чтобы покинуть страну.
- Официальная Москва назвала Мадуро "легитимным" президентом Венесуэлы.
- Европейский Союз, а также Франция, Швеция и Дания поддержали оппозицию и призвали к перевыборам.
- Ранее советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что США не потерпят вмешательства иностранных военных в Венесуэле.
- В МИД России заявили, что переброска российского военного контингента в Венесуэлу полностью "законна". По их словам, основанием для пребывания в Венесуэле российских военных стало соглашение о военно-техническом сотрудничестве, подписанное еще в 2001 году.
- Позже стало известно, что среди переброшенных в Венесуэлу 24 марта российских военных есть специалисты сил специального назначения, в частности по кибербезопасности.
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