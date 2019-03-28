В программу Олимпиады включили экзотический вид спорта
28 марта, 2019, 13:23
В программе летней Олимпиады-2024 в Париже появится новый вид спорта - брейк-данс
Об этом сообщает Международный олимпийский комитет.
Международный олимпийский комитет включил в программу Олимпийских игр брейк-данс. Впервые этот вид спорта появится на соревнованиях в Париже в 2024 году. Также на Олимпиаде во Франции будут проведены турниры по скалолазанию, скейтбордингу и серфингу, которые сейчас не входят в программу Игр.
Соревнования по брейк-дансу проводились на юношеских Олимпийских играх 2018 года.
Ранее МОК принял решение впервые провести на Олимпиаде-2020 в Токио соревнования по бейсболу, каратэ, серфингу, скалолазанию и скейтбордингу.
- В феврале олимпийский комитет в Токио проникся проблемами экологии и решил сделать медали из утилизированной электроники.
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