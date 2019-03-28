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В программу Олимпиады включили экзотический вид спорта


фото: championat.com
В программе летней Олимпиады-2024 в Париже появится новый вид спорта - брейк-данс

Об этом сообщает Международный олимпийский комитет.

Международный олимпийский комитет включил в программу Олимпийских игр брейк-данс. Впервые этот вид спорта появится на соревнованиях в Париже в 2024 году. Также на Олимпиаде во Франции будут проведены турниры по скалолазанию, скейтбордингу и серфингу, которые сейчас не входят в программу Игр.

Соревнования по брейк-дансу проводились на юношеских Олимпийских играх 2018 года.

Ранее МОК принял решение впервые провести на Олимпиаде-2020 в Токио соревнования по бейсболу, каратэ, серфингу, скалолазанию и скейтбордингу.

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