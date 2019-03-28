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В Одессу прибудет боевой корабль ВМС Канады, который откроют для посетителей


фото: mil.in.ua
Фрегат канадских ВМС "Торонто" 1 апреля прибудет в порт Одессы и будет открыт для посещения

Об этом сообщил в своем Twitter посол Канады в Украине Роман Ващук.

Как отметил дипломат, 1 апреля в Одесский морской порт прибудет корабль HMCS Toronto в составе группы 2-й постоянной военно-морской группы НАТО. Фрегат пригласит на борт одесситов и гостей города.

Корабль будет открыт для посещения с 13:00 до 17:00.

Роман Ващук также поделился ссылкой на материал "Украинского вооруженного портала", в котором сообщается, что кроме фрегата Королевских ВМС Канады "Торонто", в Одессу прибудет и фрегат ВМС Испании "Санта Мария".

Боевые корабли прибудут в Одессу после патрулирования в Черном море вместе с другими кораблями в составе 2-й постоянной военно-морской группы НАТО.

"Торонто" - фрегат класса "Галифакс" водоизмещением 3875 т, которые с 1992 года находятся на вооружении Королевских ВМС Канады. Носитель противокорабельных ракет «Гарпун» (двух четырехконтейнерных ПУ). Противолодочное вооружение - два торпедных аппарата Mark 46. Вооружение ПВО - ЗРК Sea Sparrow, артиллерийское - 57-мм пушка Bofors SAK 57. Вертолет - Sikorsky CH-148 Cyclone.

"Санта Мариа" (Santa María (F81)) - фрегат класса "Санта Мария", который является модификацией американского проекта "Оливер Хазард Перри". Водоизмещение - 3610 тонн. Противокорабельное вооружение - ПКР «Гарпун», которое запускается с носовой ПУ параллельно с зенитными ракетами SM-1 (в барабане 40 ракет). Противолодочное - два тритрубных торпедных аппарата Mk 32. Авиационная группа - 1-2 вертолеты SH-60 Seahawk.

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