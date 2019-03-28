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В Одессе открыли выставку о французской художнице украинского происхождения Соне Делоне

В Одессе презентовали документальную выставку о французской художнице Соне Делоне

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Соня Делоне в раннем детстве уехала из Одессы в Санкт-Петербург, а затем учиться в Европу. Ее авангардные идеи воплотились в европейском дизайне и моде, декорациях и графике, ее работы можно увидеть в музеях Франции и галереях других западных стран.

Сама Соня Делоне стала первой женщиной-художником, которой при жизни организовали выставку в Лувре. Впрочем, в Украине о ней почти не говорят. Эту несправедливость и хотели исправить организаторы выставки.

Кураторы и искусствоведы, которые представили проект "В поисках идентичности", имели целью открыть для украинцев Соню Делоне. Это некий мультимедийный "лонгрид" о жизни и творчестве уроженки Одессы.

Почти всю жизнь Делоне прожила во Франции и была кавалером ордена Почетного легиона. Искусствоведы назвали Делоне представителем абстракционизма, орфизма и симультанизма, причем Соня вошла в историю искусства не столько живописью, сколько дизайном и графикой. Она работала с интерьером, одеждой, бытовыми вещами, общественным пространством и даже автомобилями.

"В поисках идентичности" - это прежде всего документальная выставка. Самих работ Делоне в Украине почти нет, только две гуаши предоставили специально для выставки из Национального художественного музея Украины. Остальное время их хранят в архивах.

Стиль Делоне выразительно передают две ее работы и фактически являются  иллюстрацией ее упоминаний о родине. В 1993 году, за год до смерти, она надиктовала биографическую книгу "Мы идем к солнцу», где есть такие слова: "Я восхищена чистым цветом. Цвета моего детства, Украина. Воспоминания крестьянских свадеб моей страны, где красные и зеленые платья, украшенные многочисленными бантиками, летали в танце".

Еще одну оригинальную и подписанную Делоне печатную графику передал кураторам коллекционер Николай Кузьма. В Украине в частных коллекциях есть еще две работы, но уговорить владельцев выставить их кураторам не удалось.

На стенах галереи Invogue # Art, где проходит выставка, можно увидеть также много фотографий и иллюстраций, имеющих целью погрузить зрителя в контекст. В частности, черно-белые фотографии довоенного Парижа и Лиссабона, и старая Одесса, и Мадрид, и примеры традиционного украинского искусства - узоры на традиционной одежде, похожие на орнаменты Сони Делоне.

"В Одессе, в Украине о ней не вспоминали, пока я около восьми лет назад не стал готовить статью о Соне для Всемирного клуба одесситов в рамках проекта "Они оставили след в истории Одессы". Она родилась как Сара Штерн, а в пять лет переехала в Санкт-Петербург жить к брату ее матери Генриху Терку. Причина нам неизвестна. О своем детстве Соня не любила рассказывать, поэтому там до сих пор много белых пятен", - сказал коллекционер и культуролог Евгений Деменок.

По мнению Деменок, Соню Делоне можно поставить рядом с такими абстракционистами и авангардистами, как Василий Кандинский, Пауль Клее, Пит Мондриан, Казимир Малевич, супруги Делоне и Купка.

И в Советском Союзе, и в постсоветских странах работ Сони Делоне мало, ее изучают, а выставок почти не было - в отличие от того же Кандинского, Соня после 1910 г. не возвращалась ни в Российскую империю, ни в СССР, она также не принимала участия в выставках российских и украинских авангардистов до революции. Однако ее творчество повлияло на европейских художников, в частности на португальцев и французов.

Фото: "Радио Свобода"

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