В Одессе открыли шуточные памятники Трампу и Ким Чен Ыну
28 марта, 2019, 21:59
Шуточные памятники президенту США Дональду Трампу и северокорейскому диктатору Ким Чен Ыну открыли на Александровском проспекте Одессы
Об этом сообщает Думская.
Бюсты Трампа и Ким Чен Ына установили на гранитных тумбах у гимназии №1. Как рассказал автор памятников, художник Вадим Бондаренко, фигуры сделаны из гипса и окрашены в "классический тоталитарный соцреалистический цвет".
На Александровском они простояли 2 часа, после чего их отправили в Музей современного искусства на Леонтовича, откуда летом они поедут на выставку в Майами.
"Сначала была арт-инсталляция в виде нарисованного бюста Трампа, а когда мы увидели интерес людей, то решили сделать настоящие бюсты Трампа и Ына. Они стоят друг напротив друга, что символизирует переговоры между этими лидерами", - рассказал художник.
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