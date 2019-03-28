//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Латвии осудили российского боевика, который воевал на стороне "ЛНР"

Рижский окружной суд приговорил жителя Даугавпилса Артема Скрипника, имеющего статус негражданина Латвии, к пяти годам лишения свободы за участие в войне на Донбассе

Об этом сообщает DW.

Как уточняется в заявлении Генеральной прокуратуры Латвии, в течение двух лет в отношении мужа действовать режим испытательного надзора.

По данным следствия, Скрипник был задействован в боях в Луганске весной 2015 года и учил российских боевиков обращению с огнестрельным оружием. Тем самым он "активно участвовал в вооруженном конфликте, направленном против территориальной целостности Украины".

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

28 марта, 2019 четверг

больше новостей

28 марта, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать