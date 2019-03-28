В Латвии осудили российского боевика, который воевал на стороне "ЛНР"
28 марта, 2019, 19:53
Рижский окружной суд приговорил жителя Даугавпилса Артема Скрипника, имеющего статус негражданина Латвии, к пяти годам лишения свободы за участие в войне на Донбассе
Об этом сообщает DW.
Как уточняется в заявлении Генеральной прокуратуры Латвии, в течение двух лет в отношении мужа действовать режим испытательного надзора.
По данным следствия, Скрипник был задействован в боях в Луганске весной 2015 года и учил российских боевиков обращению с огнестрельным оружием. Тем самым он "активно участвовал в вооруженном конфликте, направленном против территориальной целостности Украины".
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