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В Китае в полицейском участке взорвалась бомба, есть жертвы

На северо-востоке Китая в Шэньяне неизвестный поджег полицейский участок, после чего привел в действие взрывное устройство

Об этом сообщает AFP .

Сообщается, что неизвестный поджег отдел дорожной полиции Бюро общественной безопасности Шэньяна, после чего подорвал самодельную бомбу. В результате инцидента погиб сам подрывник, еще три человека получили ранения. Другие подробности инцидента пока не сообщаются.

  • Напомним, ранее в западной части Стокгольма произошел взрыв , в результате которого пострадали несколько человек. По данным полиции, три человека получили медицинскую помощь на месте, еще двое были доставлены в больницу. Причины инцидента пока не установлены, полиция проводит расследование.
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