В Киеве увеличилась продолжительность лета
28 марта, 2019, 19:49
Средняя продолжительность метеорологического лета в Киеве увеличилась на неделю
Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.
Продолжительность лета достигает 124 дней, то есть четырех месяцев.
В обсерватории отмечают, что самым длинным было лето 2012 года, которое длилось 166 дней - с 25 апреля по 8 октября.
Согласно методологии, начало метеорологического лета фиксируется, когда среднесуточная температура превышает 15 градусов тепла.
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