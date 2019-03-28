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В Киеве увеличилась продолжительность лета

Средняя продолжительность метеорологического лета в Киеве увеличилась на неделю

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

Продолжительность лета достигает 124 дней, то есть четырех месяцев.

В обсерватории отмечают, что самым длинным было лето 2012 года, которое длилось 166 дней - с 25 апреля по 8 октября.

Согласно методологии, начало метеорологического лета фиксируется, когда среднесуточная температура превышает 15 градусов тепла.

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