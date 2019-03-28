В ФФУ заявили, будут ли пересматривать УЕФА результаты матчей с Португалией и Люксембургом

28 марта, 2019, 10:02

В Федерации футбола Украины утверждают, что УЕФА оставит без изменений результаты первых матчей нашей сборной в отборе Евро-2020

Об этом сообщает официальный сайт ФФУ.

Генеральный секретарь ФФУ Юрий Записоцкий заверил, что сборную Украины не накажут техническими поражениями из-за участия натурализованного бразильца Жуниора Мораеса во встречах отбора Евро-2020 против Португалии (0: 0) и Люксембурга (2: 1).

"При рассмотрении вопроса о приглашении Жуниора Мораеса в сборную Украины для подготовки и участия в матчах с Португалией и Люксембургом мы проанализировали ситуацию с получением футболистом гражданства Украины. Также были проведены консультации со специалистами из УЕФА и ФИФА, которые подтвердили правомерность приглашения Мораеса в состав национальной команды", - заявил функционер.

От имени ФФУ он также просит болельщиков сохранять спокойствие до вынесения окончательного решения УЕФА.

"Уверен, комитет по дисциплинарным и этическим вопросам УЕФА, ознакомившись с аргументацией ФФУ в этом вопросе, оставит без изменений результаты первых двух матчей сборной Украины в отборе к Евро-2020", - сказал Записоцкий.