В ФФУ заявили, будут ли пересматривать УЕФА результаты матчей с Португалией и Люксембургом
Об этом сообщает официальный сайт ФФУ.
Генеральный секретарь ФФУ Юрий Записоцкий заверил, что сборную Украины не накажут техническими поражениями из-за участия натурализованного бразильца Жуниора Мораеса во встречах отбора Евро-2020 против Португалии (0: 0) и Люксембурга (2: 1).
"При рассмотрении вопроса о приглашении Жуниора Мораеса в сборную Украины для подготовки и участия в матчах с Португалией и Люксембургом мы проанализировали ситуацию с получением футболистом гражданства Украины. Также были проведены консультации со специалистами из УЕФА и ФИФА, которые подтвердили правомерность приглашения Мораеса в состав национальной команды", - заявил функционер.
От имени ФФУ он также просит болельщиков сохранять спокойствие до вынесения окончательного решения УЕФА.
"Уверен, комитет по дисциплинарным и этическим вопросам УЕФА, ознакомившись с аргументацией ФФУ в этом вопросе, оставит без изменений результаты первых двух матчей сборной Украины в отборе к Евро-2020", - сказал Записоцкий.
- 26 марта стало известно, что сборная Украины может получить технические поражения в матчах с Португалией и Люксембургом из-за неправильной натурализации Жуниора Мораеса.
- ФФУ отреагировала на информацию о том, что сборной Украины грозят технические поражения из-за Мораеса.
- Федерация футбола Люксембурга требует засчитать сборной Украины поражение в отборочном матче Евро-2020 из-за нарушения в процедуре предоставления гражданства бразильцу Жуниор Мораес.
- Футболист "Шахтера" Жуниор Мораес прокомментировал ситуацию с возможным нарушением процедуры получения украинского гражданства.
- 28 февраля УЕФА открыл дисциплинарные производства в отношении натурализации бразильца Жуниора Мораеса.
Читайте также
-
26 марта, 2019 Виталий Портников: Россия спасает Мадуро как Януковича
-
-
23 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-
-
Читайте также
-
-
23 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-