В Дании не могут сказать, как долго будут оценивать новый маршрут "Северного потока-2"

28 марта, 2019, 17:28

Анализ Данией и соседними государствами экологического воздействия маршрута проекта газопровода "Северный поток-2", который пройдет в эксклюзивной экономической зоне Дании к югу от острова Борнхольм, может продлиться несколько месяцев

Об этом сообщает Reuters.

Обе заявки на прохождение газопровода - и с севера, и с юга острова по-прежнему находятся на рассмотрении власти Дании. Однако Энергетическое агентство попросило обеспечить экологическую оценку третьего маршрута. Nord Stream 2 в прошлом году предложил альтернативный маршрут, который бы направлял трубопровод через эксклюзивные водные зоны Дании, но не ее территориальные воды.

Однако 28 февраля Датское энергетическое агентство (DEA) объявило, что ратификация соглашения между Польшей и Данией о морских границах в Балтийском море означает, что Копенгаген должен получить от Nord Stream 2 AG полную оценку экологического воздействия проекта газопровода, который будет проходить через датские территориальные воды.

"Это область, которая стала доступной после завершения переговоров о демаркации с Польшей", - сказал представитель Датского энергетического агентства Туре Фальба-Хансен, добавив, что Дания и соседние государства должны оценить ее с точки зрения экологии.

"Это будет продолжаться несколько месяцев, но сейчас невозможно сказать, как долго", - добавил он.

Представитель Nord Stream 2 Йенс Мюллер заявил 28 марта, что компания оценит запрос Датского энергетического агентства, но не сказал, будет ли это затягивать проект. По данным СМИ, в Nord Stream 2 признали, что Дания и Польша могут отсрочить финал проекта "на годы".

Южный маршрут через территориальные воды Дании подпадает под действие закона, который позволяет Копенгагена оценить просьбу о строительстве "Северного потока-2" с точки зрения внешней политики и политики безопасности.

Ранее министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен заявил, что российская агрессия против Украины уменьшает шансы того , что Дания позволит немецко-российскому газопроводу "Северный поток-2" проходить через ее территориальные воды.