В Британии детей из малообеспеченных семей отказались пускать на детскую площадку

28 марта, 2019, 15:34

В Лондоне, Великобритания, родители из нового жилого комплекса возмутились тем, что не все дети могут попасть на площадку

Как сообщает The Guardian, доступ к ней оказался лишь у жителей элитных квартир.

Изначально в проекте было указано, что внутренний двор с детской площадкой и садом будет доступен всем - и людям из более дешевого "социального жилья", и владельцам частных квартир. Однако компания-застройщик установила во дворе забор и калитку с кодовым замком. Пароль сообщили только жителям более дорогого сегмента жилищного комплекса.

"Мои дети идут из школы с друзьями и расстаются у этой калитки. Мой сын видит играющих детей из окна комнаты. Он просится присоединиться к ним, но это невозможно", - пожаловалась жительница социального жилья Даниэлла Ри (Daniella Rea). Ее соседка Клаудия Васкес (Claudia Vasquez) пожаловалась, что не может объяснить ребенку, почему ему нельзя пойти на площадку.

Член Городского совета Лондона Мэттью Беннетт (Matthew Bennett) назвал ситуацию неприемлемой и отметил, что установление забора не было согласовано. Девелопер, ответственный за элитную часть жилого комплекса, заявил, что не собирается ничего менять, так как "если пустить туда людей из социального жилья, сад не удастся сохранить".