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В Брунее введут смертную казнь за гомосексуализм и измены


фото: REUTERS
В Брунее введут смертную казнь за гомосексуальные отношения, супружеские измены и изнасилование

Об этом сообщила международная правозащитная организация Amnesty International со ссылкой на сайт генпрокурора страны.

Отмечается, что нововведения вступят в силу 3 апреля. Признанных виновными будут забрасывать камнями.

За кражу предусмотрена ампутация конечностей.

Правозащитники требуют немедленно прекратить введение этих наказаний и пересмотреть уголовный кодекс в соответствии с правами человека.

Раньше за гомосексуальные отношения в Брунее было предусмотрено наказание в виде десяти лет тюрьмы.

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