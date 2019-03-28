28 марта, 2019, 14:14

В Брунее введут смертную казнь за гомосексуальные отношения, супружеские измены и изнасилование

Об этом сообщила международная правозащитная организация Amnesty International со ссылкой на сайт генпрокурора страны.

Отмечается, что нововведения вступят в силу 3 апреля. Признанных виновными будут забрасывать камнями.

За кражу предусмотрена ампутация конечностей.

Правозащитники требуют немедленно прекратить введение этих наказаний и пересмотреть уголовный кодекс в соответствии с правами человека.

Раньше за гомосексуальные отношения в Брунее было предусмотрено наказание в виде десяти лет тюрьмы.