В американском Сиэтле произошла стрельба, двое погибших

28 марта, 2019, 08:36

В США на севере Сиэтла, штат Вашингтон, неизвестный мужчина устроил стрельбу

Об этом сообщает SPD Blotter.

Два человека были убиты и двое получили ранения. Злоумышленник открыл огонь по нескольким транспортным средствам и угнал автомобиль.

"Два человека были убиты, еще двое - мужчина и женщина - получили серьезные ранения в районе Санд-Пойнта во вторник после того, как нападавший открыл огонь по нескольким транспортным средствам, включая автобус, и угнал автомобиль, когда прибыла полиция", - говорится в сообщении.

Заместитель начальника полиции Марк Харт Грин сообщил журналистам, что вооруженный подозреваемый в 16:00 подошел к 56-летней женщине-водителя в районе Лейк-Сити и застрелил ее, пытаясь похитить ее машину, пишет USA Today.

Затем нападавший вышел на улицу и открыл огонь по автобусу. Водитель развернул автобус, отвез его в безопасное место, а потом начал бить тревогу и сообщил, что в него выстрелили.

По данным полиции, подозреваемый затем приблизился к другому водителю в красном автомобиле марки Prius, стреляя в него.

Затем он залез в Prius и поехал на большой скорости, когда прибыла полиция. Потом врезался в другой автомобиль, который находился недалеко от места инцидента, убив другого водителя, 70-летнего мужчину.

Полиции удалось задержать стрелявшего. Медики доставили его в медицинский центр Harborview с травмами, не угрожающими жизни. Сейчас он находится под охраной полиции.