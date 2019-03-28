//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В американском Сиэтле произошла стрельба, двое погибших

В США на севере Сиэтла, штат Вашингтон, неизвестный мужчина устроил стрельбу

Об этом сообщает SPD Blotter.

Два человека были убиты и двое получили ранения. Злоумышленник открыл огонь по нескольким транспортным средствам и угнал автомобиль.

"Два человека были убиты, еще двое - мужчина и женщина - получили серьезные ранения в районе Санд-Пойнта во вторник после того, как нападавший открыл огонь по нескольким транспортным средствам, включая автобус, и угнал автомобиль, когда прибыла полиция", - говорится в сообщении.

Заместитель начальника полиции Марк Харт Грин сообщил журналистам, что вооруженный подозреваемый в 16:00 подошел к 56-летней женщине-водителя в районе Лейк-Сити и застрелил ее, пытаясь похитить ее машину, пишет USA Today.

Затем нападавший вышел на улицу и открыл огонь по автобусу. Водитель развернул автобус, отвез его в безопасное место, а потом начал бить тревогу и сообщил, что в него выстрелили.

По данным полиции, подозреваемый затем приблизился к другому водителю в красном автомобиле марки Prius, стреляя в него.

Затем он залез в Prius и поехал на большой скорости, когда прибыла полиция. Потом врезался в другой автомобиль, который находился недалеко от места инцидента, убив другого водителя, 70-летнего мужчину.

Полиции удалось задержать стрелявшего. Медики доставили его в медицинский центр Harborview с травмами, не угрожающими жизни. Сейчас он находится под охраной полиции.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

28 марта, 2019 четверг

27 марта, 2019 среда

больше новостей

28 марта, 2019 четверг

27 марта, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать