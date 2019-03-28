Украинские ученые создали электромагнитное оружие

28 марта, 2019, 14:37

Предприятия оборонного комплекса Украины разработали и освоили производство электромагнитного оружия, предназначенного для поражения различных типов военных радиоэлектронных средств

Об этом сообщает пресс-служба государственного предприятия "Спецтехноэкспорт", входящая в состав ГК "Укроборонпром".

"Благодаря проведенной работе, украинские ученые и разработчики получили надлежащий уровень финансирования, что позволило им производить новые знания и воплотить их в новые рентабельные продукты. Также, благодаря этому проекту, Украина присоединилась к закрытому клубу государств, работающих над созданием высокоэффективного электромагнитного оружия", - сообщил директор "Спецтехноэкспорт" Владислав Бельбас.

Как сообщается, новое электромагнитное оружие создает мощное электромагнитное излучение, что приводит к выходу из строя радиоэлектронной аппаратуры в составе вооружения и военной техники либо создает значительные препятствия в ее штатном функционировании.

Соответствующий тип вооружения использует только энергию электромагнитного излучения, поэтому его действие не имеет летального воздействия на людей. Однако оно способно вывести из строя любую технику или объекты инфраструктуры, которые оснащены электронными системами.

Электромагнитные боеприпасы могут быть размещены как на ракетных, так и авиационных носителях, включая беспилотные летательные аппараты.

В "Спецтехноэкспорт" отмечают, что новое электромагнитное оружие может эффективно применяться против стратегически важных целей противника, в том числе командных и административных центров, узлов связи, электростанций, объектов противовоздушной обороны и без риска нанесения вреда гражданскому населению.

На предприятии сообщили, что в феврале 2019 г. предприятие "Спецтехноэкспорт" уже осуществило поставку в Индию первой партии нового типа оружия и проводит переговоры о поставках дополнительной партии.

В то же время оборонные предприятия Украины готовы, в случае заинтересованности со стороны силовых структур и направления соответствующего заказа, развернуть серийное производство электромагнитного оружия для ВСУ.

Кроме того, сообщается, что около 10% своего ежегодного дохода "Спецтехноэкспорт" получает от реализации научно-исследовательских проектов.