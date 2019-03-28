Ученые связали психотические расстройства у подростков с загрязнением воздуха
Исследование опубликовано в журнале JAMA Psychiatry.
В течение достаточно долгого времени ученые фиксировали более высокий уровень психических заболеваний у людей, живущих в городах.
Однако в большинстве предыдущих исследований основное внимание уделялось пониманию потенциальных социальных проблем, которые могут стать причиной психических расстройств. Среди них - социальная изоляция, преступность и другие факторы, которые долгое время считались основными причинами высокой корреляции между жизнью в городе и психическим здоровьем.
В новом исследовании ученые сосредоточились на влиянии этого фактора загрязнения воздуха. В эксперименте приняли участие более 2 тыс. подростков, родившихся и проживающих в Англии и Уэльсе.
Результаты исследования показали прочную связь между высокими уровнями двуокиси азота (NO2) и оксидов азота (NOx) в воздухе и ростом числа психических расстройств.
"Мы обнаружили, что психотические переживания у подростков чаще встречаются в городских районах. Хотя исследование не показало, что загрязняющие вещества вызвали у подростков психотический опыт, наши результаты показывают, что загрязнение воздуха может быть фактором, связывающим жизнь города и психотические переживания" , - говорит Джоан Ньюбери, ведущий автор исследования.
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