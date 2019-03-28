Ученые рассказали, как бактерии "путешествуют" по всему миру
Об этом пишет Science Alert.
Ранее считалось, что бактерии могут перемещаться в основном с помощью животных или людей. Ученые наблюдали за некоторыми бактериями, которые могут перемещаться на сотни километров с помощью ветра, однако в новом исследовании микробиологи под руководством биохимика Константина Северинова обнаружили, что некоторые микроорганизмы могут перемещаться по ветру на сотни тысяч километров.
В ходе исследования ученые прочитали код ДНК теплолюбивых бактерий Thermus thermophilus, взятых из пяти разных мест мира.
Бактерии могут страдать от вирусов, которые внедряются в их ДНК. В результате бактерии передают дальше эту поврежденную цепочку. Анализируя Thermus thermophilus из разных мест на расстоянии в тысячи километров друг от друга, ученые обнаружили совершенно одинаковые цепочки ДНК, поврежденные вирусами.
"Поскольку исследуемые нами бактерии живут в очень горячей воде - около 71 ° С - в отдаленных местах, невозможно представить, чтобы их перевозили животные, птицы или люди", - говорит микробиолог Константин Северинов.
При этом в исследовании не сказано, каким образом бактерии, живущие в горячей воде, смогли перенестись на такие расстояния. Сейчас команда ученых пытается проанализировать эту проблему.
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