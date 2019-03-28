Ученые рассказали, как бактерии "путешествуют" по всему миру

28 марта, 2019, 14:14

Ученые из Университета Рутгерса в Нью-Джерси обнаружили, что бактерии могут распространяться по всему миру, используя ветер

Об этом пишет Science Alert.

Ранее считалось, что бактерии могут перемещаться в основном с помощью животных или людей. Ученые наблюдали за некоторыми бактериями, которые могут перемещаться на сотни километров с помощью ветра, однако в новом исследовании микробиологи под руководством биохимика Константина Северинова обнаружили, что некоторые микроорганизмы могут перемещаться по ветру на сотни тысяч километров.

В ходе исследования ученые прочитали код ДНК теплолюбивых бактерий Thermus thermophilus, взятых из пяти разных мест мира.

Бактерии могут страдать от вирусов, которые внедряются в их ДНК. В результате бактерии передают дальше эту поврежденную цепочку. Анализируя Thermus thermophilus из разных мест на расстоянии в тысячи километров друг от друга, ученые обнаружили совершенно одинаковые цепочки ДНК, поврежденные вирусами.

"Поскольку исследуемые нами бактерии живут в очень горячей воде - около 71 ° С - в отдаленных местах, невозможно представить, чтобы их перевозили животные, птицы или люди", - говорит микробиолог Константин Северинов.

При этом в исследовании не сказано, каким образом бактерии, живущие в горячей воде, смогли перенестись на такие расстояния. Сейчас команда ученых пытается проанализировать эту проблему.