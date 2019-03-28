У Зеленского утверждают, что он не должен был декларировать виллу в Италии

28 марта, 2019, 19:00

"Команда Зеленского" назвала фейком информацию о 15-комнатной вилле в Италии и рассказала, почему их кандидат не обязан был ее декларировать

Об этом говорится в заявлении "Команды Зеленского" в Facebook.

"Закон о предотвращении коррупции однозначно указывает на то, что информацию о бенефициарной собственности (проще говоря, имуществе, которое декларант контролирует через юридическое лицо) указывают только те субъекты декларирования, которые занимают ответственное и особо ответственное положение, а также субъекты декларирования , которые занимают должности, связанные с высоким уровнем коррупционных рисков, в соответствии с перечнем должностей, установленных законом", - сообщается в заявлении.

Зеленский не указал в декларации "15-комнатную виллу на побережье итальянского курорта Форте-дей-Марми". По данным "Слидство.инфо", в 2017 году итальянская компания San Tommaso SRL, задекларированная Зеленским, приобрела этот дом за 3,8 млн евро.

"Учитывая то, что Владимир Зеленский не занимает ни одной из должностей на государственной службе, он не имел и не имеет обязанности декларировать недвижимость, владельцем которой является компания, основанная Владимиром. Зато указанная компания была задекларирована в декларации Владимира в полном соответствии с действующим законодательством", - добавляют в" Команде Зеленского ".