Сутки в ООС: захватчики били из запрещенных минометов и тяжелой артиллерии, но потеряли 3 боевиков

28 марта, 2019, 07:54

В среду, 27 марта, российские наемники на Донбассе 13 раз обстреляли украинские позиции, при этом 10 раз - из вооружения, запрещенного Минскими договоренностями

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

Оккупанты выпустили по украинским военных 117 боеприпасов запрещенных калибров 122 мм, 120 мм и 82 мм.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" террористы 5 раз обстреляли Объединенные силы с 82-мм минометов, подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия неподалеку от Опытного, дважды из гранатометов различных систем - возле Гнутового, со станковых противотанковых гранатометов - вблизи Чермалыка, из крупнокалиберных пулеметов - в районе Лебединского.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики 4 раза стреляли из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также ручных противотанковых гранатометов вблизи Крымского, из 120-мм и 82-мм минометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - неподалеку Луганского, из 120-мм минометов, вооружения БМП-1, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - возле Новоалександровки, с 82-мм минометов - в районе Новолуганского, с 82-мм минометов, станковых противотанковых и авто аттических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - под Светлодарском.

Потерь среди личного состава подразделений Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов не зафиксировано.

Зато после огня украинских военных в ответ оккупанты потеряли одного боевика погибшим и двоих - ранеными.