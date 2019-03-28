Столкновения и дымовые шашки: в Албании протестующие пытались прорваться в парламент
28 марта, 2019, 17:00
В Албании сторонники оппозиции устроили акцию протеста и попытались прорваться в парламент, требуя отставки правительства и досрочных выборов
Об этом сообщает Associated Press .
Тысячи сторонников Демократической партии пытались прорвать полицейское оцепление, защищающее здание парламента, где проходила еженедельная сессия.
Люди использовали дымовые шашки, а также бросали предметы в полицейских, несколько раз возникали стычки.
Однако, сотрудники полиции воздержались от использования слезоточивого газа, который они применяли на предыдущих митингах.
Демонстранты также предприняли попытку сорвать визит главы МВД Нидерландов, приехавшего на встречу с албанским коллегой.
Напомним, 27 февраля албанская полиция применила слезоточивый газ для разгона митингующих.
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