Столкновения и дымовые шашки: в Албании протестующие пытались прорваться в парламент

28 марта, 2019, 17:00

В Албании сторонники оппозиции устроили акцию протеста и попытались прорваться в парламент, требуя отставки правительства и досрочных выборов

Об этом сообщает Associated Press .

Тысячи сторонников Демократической партии пытались прорвать полицейское оцепление, защищающее здание парламента, где проходила еженедельная сессия.

Люди использовали дымовые шашки, а также бросали предметы в полицейских, несколько раз возникали стычки.

Однако, сотрудники полиции воздержались от использования слезоточивого газа, который они применяли на предыдущих митингах.

Демонстранты также предприняли попытку сорвать визит главы МВД Нидерландов, приехавшего на встречу с албанским коллегой.

Напомним, 27 февраля албанская полиция применила слезоточивый газ для разгона митингующих.