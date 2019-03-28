СБУ опровергла российские фейки об украинских "вагнеровцам" в Сирии

28 марта, 2019, 15:51

Служба безопасности Украины опровергла информацию спецслужб России о якобы участии украинской частной компании "Вега" в боевых действиях в Сирии и предоставила доказательства подготовки этого фейка российскими спецслужбами еще в январе

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В СБУ отметили, что руководство спецслужб России в срочном порядке пыталось сфабриковать фейки в ответ на заявления СБУ о тайной деятельности и преступлений спецподразделения главного управления генерального штаба вооруженных сил России под названием "ЧВК Вагнера" в Украине, Сирии, Судане и ЦАР, в том числе о причастности наемников к убийству российских журналистов Джемаля, Радченко и Расторгуева.

"Обнародованная в СМИ с подачи спецслужб РФ фейковая информация о функционировании в Сирии украинской частной компании "Вега" не соответствует действительности. Указанные в журналистском материале граждане Смолин А. А. и Джиникашвили Д.В. покинули Украину до 2014 года и долгое время активно сотрудничают с российской военной разведкой", - отмечают в СБУ.

В СБУ отмечают, что о подготовке фейкового "журналистского расследования" стало известно из оперативных источников еще в конце января этого года. В сообщении пресс-службы предоставляется информация о постановочных фото и видео, которые российская сторона готовила в качестве доказательств, и о гражданах Украины, которые сотрудничали с российскими спецслужбами и выехали из Украины до 2014 года.

Как отметил председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак: "Члены террористической синдиката российских спецслужб под названием ЧВК "Вагнера" не имеют гражданства. За последние годы СБУ вытянуло на свет сотни наемников этого внештатного подразделения ГУ ГШ ВС РФ, среди которых есть и выходцы из Украины, Беларуси, Молдовы, Казахстана, Сербии и других стран. Единственное, что их объединяет - готовность убивать кого-либо в любой точке мира по указанию и на деньги Кремля. И никакие российские фейки уже не могут скрыть эту правду от мирового сообщества" .

В СБУ также напомнили, что функционирование любых частных военных компаний не предусмотрено законодательством Украины.