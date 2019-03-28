САП показала список дел, закрытых из-за отмены статьи о незаконном обогащении

28 марта, 2019, 18:13

САП опубликовала уголовные дела, которые закрыли из-за отмены статьи о незаконном обогащении

Об этом сообщает пресс-служба САП.

"По состоянию на 28 марта 2019 года закрыто 65 уголовных производств. Ориентировочная сумма возможного незаконного обогащения по уголовным производствах, которые расследовали детективы НАБУ достигает 1 334 446 000 грн, 1 137 000 долларов и 531 000 евро", - отметили в ведомстве.

В САП опубликовали весь перечень закрытых дел по хронологии регистрации в ЕРДР.

"Во избежание спекуляций и прекращения информационных вбросов по фигурантам указанных расследований, предоставляем перечень всех закрытых уголовных производств по признакам преступления, предусмотренного ст.368-2 УК Украины по хронологии их регистрации в ЕРДР", - говорится в сообщении.

Публикуем полный список:

Уголовное производство от 27.04.2016 по незаконному обогащению прокуроров Генеральной прокуратуры Украины на сумму 10 млн грн (3 автомобиля стоимостью 3 млн грн, квартира - 4 млн грн, несколько земельных участков - 3 млн грн).

Уголовное производство от 18.10.2016 по незаконному обогащению одного из руководителей Государственной службы геологии и недр Украины на сумму 4,3 млн гривен (квартира - 3,5 млн грн, автомобиль 0,8 млн грн).

Уголовное производство от 16.11.2016 по незаконному обогащению Народный депутат Украины на сумму 6,2 млн грн (два автомобиля и недвижимость).

Уголовное производство от 09.12.2016 по незаконному обогащению одного из руководителей Окружного административного суда города Киева на сумму 12 млн грн (жилой дом - 3 млн грн, квартира - 7 млн грн, автомобиль - 1 млн грн и зарубежные поездки).

Уголовное производство от 09.12.2016 по незаконному обогащению судей Окружного административного суда города Киева на сумму 8 млн грн (автомобиль - 2 млн грн, две квартиры - 4 млн грн и наличные средства - 2 млн грн).

Уголовное производство от 11.01.2017 по незаконному обогащению Народный депутат Украины на сумму 13 млн грн (2 квартиры и наличные средства).

Уголовное производство от 24.02.2017 по незаконному обогащению Народный депутат Украины на сумму 12 млн грн (корпоративные права в 9 хозяйствующих объектах).

Уголовное производство от 09.03.2017 по незаконному обогащению одного из руководителей Национальной полиции Украины на сумму 4 млн грн (квартира - 68 тыс. долл. США, жилой дом, несколько земельных участков и автомобилей суммарной стоимостью более 80 тыс. долл. США).

Уголовное производство от 10.03.2017 по незаконному обогащению одного из руководителей Службы безопасности Украины на сумму 3,761 млн грн (2 автомобиля и 2 земельных участка).

Уголовное производство от 13.03.2017 по незаконному обогащению Народный депутат Украины на сумму 7,5 млн грн (земельный участок, частный дом, 2 квартиры на Печерске в Киеве).

Уголовное производство от 12.04.2017 по незаконному обогащению должностных лиц из числа руководства Главного военного представительства Министерства обороны Украины (передали своим близким родственникам в собственность 5 квартир в Киеве, одно нежилое помещение (под кафе) и 2 паркоместа).

Уголовное производство от 13.04.2017 по незаконному обогащению руководства Департамента предупреждения чрезвычайных ситуаций ГСЧС Украины на сумму 26 млн грн (автомобиль Range Rower и 5-комнатная квартира на Печерске в Киеве).

Уголовное производство от 24.04.2017 по незаконному обогащению начальника управления Главной военной прокуратуры и руководителя одного из департаментов ФГВФЛ на сумму 8,5 млн грн (квартира и машиноместо).

Уголовное производство от 11.07.2017 по незаконному обогащению Народный депутат Украины на сумму 15,9 млн грн (квартира в г.. Киеве стоимостью 10,9 млн грн, мебель общей стоимостью 140 тыс. евро, сертификаты казначейских обязательств - 499 тыс. грн расходы на туристические поездки - 900 тыс. грн).

Уголовное производство от 20.07.2017 по незаконному обогащению начальника материальной части Национальной полиции Украины на сумму 10 млн грн (автомобиль 2,5 млн грн, гостиничный комплекс 7,5 млн грн).

Уголовное производство от 08.08.2017 по незаконному обогащению Народный депутат Украины на сумму 13 млн грн (13 млн грн наличных и жилой дом и земельный участок на территории коммуны Сен-Жан-Кап-Ферра округа Ницца, Французская Республика, стоимость которых не установлена).

Уголовное производство от 08.09.2017 по незаконному обогащению депутата Киевского городского совета на сумму 98 млн грн (корпоративные права в 5 субъектах хозяйствования и транспортное средство).

Уголовное производство от 19.09.2017 по незаконному обогащению должностного лица Администрации Президента Украины на сумму 102 млн грн (2 земельных участка и дом в Киеве).

Уголовное производство от 27.11.2017 по незаконному обогащению советника Президента Украины на сумму 26 млн грн (денежные активы).

Уголовное производство от 18.01.2018 по незаконному обогащению руководством ГУ "Центр общественного здоровья Украины МЗ Украины" на сумму 10,7 млн грн (денежные активы).

Уголовное производство от 16.04.2018 по незаконному обогащению Народный депутат Украины на общую сумму более 18 млн грн (расходы на аренду виллы в г.. Сен-Тропе, Французская Республика).

Уголовное производство от 18.04.2018 по незаконному обогащению Народный депутат Украины на общую сумму 22,4 млн грн (денежные активы).

Уголовное производство от 24.04.2018 по незаконному обогащению Министр финансов Украины на сумму 28,8 млн грн (квартиры в г.. Лондоне, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии).

Уголовное производство от 05.06.2018 по незаконному обогащению судьи Высшего административного суда Украины на сумму 18 млн грн (дом в г. Вена, Республика Австрия, г. Анталия, Турция, г. Франкфурт-на-Майне, Республика Германия, г.Дубай, ОАЭ).

Уголовное производство от 07.06.2018 по незаконному обогащению народного депутата Украины на сумму 25 млн грн (квартира на Печерске в Киеве, 2 элитных автомобиля).

Уголовное производство от 20.06.2018 по незаконному обогащению руководства Днипровского городского совета на сумму 50 млн грн (денежные активы).

Уголовное производство от 26.06.2018 по незаконному обогащению Народными депутатами Украины на сумму 489 млн грн (денежные активы, недвижимость в Украине, корпоративные права).

Уголовное производство от 29.08.2018 по незаконному обогащению руководителя Государственной фискальной службы Украины на сумму 88,1млн грн (2 квартиры в ЖК «Французский квартал» в Киеве, 1 дом в Киевской области, 2 дома в Турецкой Республике, один автомобиль Mercedes -Benz GLE и два автомобиля Toyota Land Cruiser).

Уголовное производство от 10.10.2018 по незаконному обогащению заместителя председателя Харьковской ОГА на сумму 9 млн грн (земельные участки).

Уголовное производство от 04.12.2018 по незаконному обогащению Одесского городского головы на сумму 115 млн грн (квартира и 2 нежилых помещения в г.. Лондон, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии).