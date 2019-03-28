Россия в Крыму искажает навигационные сигналы, которые используют корабли и самолеты, - исследование
Об этом говорится в отчете американской неправительственной организации C4ADS, которая анализирует глобальные конфликты и вопросы транснациональной безопасности, передает "Голос Америки".
Так, с февраля 2016 г. россияне использовали технологии по дезориентации системы спутниковой навигации GPS более 10 тыс. раз.
"Используя данные научного сенсора Международной космической станции, мы можем идентифицировать деятельность, которая представляет значительную угрозу для GPS-систем гражданских авиалиний в регионе", - говорится в исследовании.
Исследователи обнаружили 9883 случая российского вмешательства в работу Глобальной навигационной спутниковой системы GNSS в 10 местах, что повлияло на работу навигационных систем 1311 гражданских кораблей.
По мнению аналитиков, РФ таким образом стремится защитить военные объекты в Крыму или президента Владимира Путина. По данным исследователей, такие действия Россия также осуществляет в Сирии в районах боевых действий.
NEW REPORT: ABOVE US ONLY STARS, C4ADS "newest report on GPS spoofing in Russia, Crimea, and Syria! Check out our interactive online report here: https://t.co/GjiP0FAJ1B We detail how we used publicly available information and data from the ISS to uncover GPS spoofing activities. pic.twitter.com/nh4PNw0Pbt- C4ADS (@ C4ADS) 26 марта 2019 г.
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