Россия в Крыму искажает навигационные сигналы, которые используют корабли и самолеты, - исследование

28 марта, 2019, 09:07

Российские оккупанты в Крыму искажают сигнал системы спутниковой навигации GPS, который используют в том числе экипажи кораблей и самолетов

Об этом говорится в отчете американской неправительственной организации C4ADS, которая анализирует глобальные конфликты и вопросы транснациональной безопасности, передает "Голос Америки".

Так, с февраля 2016 г. россияне использовали технологии по дезориентации системы спутниковой навигации GPS более 10 тыс. раз.

"Используя данные научного сенсора Международной космической станции, мы можем идентифицировать деятельность, которая представляет значительную угрозу для GPS-систем гражданских авиалиний в регионе", - говорится в исследовании.

Исследователи обнаружили 9883 случая российского вмешательства в работу Глобальной навигационной спутниковой системы GNSS в 10 местах, что повлияло на работу навигационных систем 1311 гражданских кораблей.

По мнению аналитиков, РФ таким образом стремится защитить военные объекты в Крыму или президента Владимира Путина. По данным исследователей, такие действия Россия также осуществляет в Сирии в районах боевых действий.