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"В России такого нет": испуганный боевик пожаловался на новое оружие ВСУ и ложь росСМИ

Группа "Информационное сопротивление" опубликовала перехват переговоров российских оккупационных войск

Соответствующие видео они опубликовали на сайте.

Один из оппонентов российских оккупационных войск рассказал реальную ситуацию на линии соприкосновения с той стороны. Боевик К. со своим коллегой, не стесняясь эпитетов, описывает свои эмоции от того, что происходит.

Он говорит, что не ожидал такой эффективности от действий украинских военных, которые регулярно и результативно поражают их боевые позиции.

Сами боевики жалуются на российские каналы, которые до сих пор рассказывают, что ВСУ воюют "металлоломом", при этом оккупанты все чаще убеждаются, что это не соответствует действительности.

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