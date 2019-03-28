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"Центрэнерго" повторно выставят на продажу в апреле

Публичное акционерное общество "Центрэнерго" снова попытаются приватизировать

Об этом сообщил председатель Фонда госимущества Виталий Трубаров на своей странице в Facebook.

Сегодня правительственный комитет одобрил проект распоряжение о размещении акций предприятий топливно-энергетического комплекса. Речь идет о продлении срока размещения акций "Центрэнерго" до 30 сентября этого года.

"Ожидаю, что на ближайшем заседании правительства данный вопрос будет проголосован. Фонд государственного имущества вместе с инвестиционным советником Ernst & Young продолжает работу по подготовке "Центрэнерго" к продаже. Планы по приватизации этого актива неизменны, и в апреле мы повторно выставим "Центрэнерго" на конкурс" , - отметил Трубаров.

В состав "Центрэнерго" входят три ТЭС: Углегорская (Донецкая область), Змиевская (Харьковская область), Трипольская (Киевская область), суммарная проектная мощность которых составляет 7660 МВт - это около 14% от общей мощности электростанций Украины.

Продажа пакета акций "Центрэнерго" уже проводился в 2018 году. Тогда стартовая стоимость 78,3% акций "Центрэнерго" составляла 5,984 млрд гривен.

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