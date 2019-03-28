Пусть сначала дороги сделают. Легендарный футболист "Динамо" объяснил, почему не пойдет на выборы

28 марта, 2019, 17:17

Знаменитый футболист "Динамо" Олег Лужный объяснил, почему он не будет участвовать в голосовании на президентских выборах

Об этом сообщает "Футбол 24".

"Президент Украины только через 50 лет будет обладать теми качествами, какими нужно. Не раньше. Сейчас таких кандидатов не вижу. Я вообще не пойду на выборы. А за кого голосовать? Какой смысл?", - спросил Лужный.

По словам экс-капитана "Динамо" он лишь однажды участвовал в выборах.

"Я голосовал только один раз - когда избирали Ющенко. Тогда поднялся огромный ажиотаж - все хотели, чтобы у нас было нормальное государство. Но это оказались очередные сказки, очередная ложь", - убежден Лужный.

По словам нынешнего ассистента главного тренера "Динамо", он не верит политикам и не считает нужным слушать их обещания.

"Вы помните, что говорил Порошенко, когда его выбрали? Будет то же самое. Какой смысл их слушать? Я вообще не смотрю никаких новостей. Сплошная ложь. Элементарно: посмотрите, какие у нас дороги. "Вы меня выберите, и я все сделаю". Так не подходит. Пусть сначала дороги сделают. Им не стыдно, что они управляют такой страной, где даже 100 метров без ямы не проедешь?", - сказал Лужный.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта.

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