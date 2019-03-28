Пусть сначала дороги сделают. Легендарный футболист "Динамо" объяснил, почему не пойдет на выборы
Об этом сообщает "Футбол 24".
"Президент Украины только через 50 лет будет обладать теми качествами, какими нужно. Не раньше. Сейчас таких кандидатов не вижу. Я вообще не пойду на выборы. А за кого голосовать? Какой смысл?", - спросил Лужный.
По словам экс-капитана "Динамо" он лишь однажды участвовал в выборах.
"Я голосовал только один раз - когда избирали Ющенко. Тогда поднялся огромный ажиотаж - все хотели, чтобы у нас было нормальное государство. Но это оказались очередные сказки, очередная ложь", - убежден Лужный.
По словам нынешнего ассистента главного тренера "Динамо", он не верит политикам и не считает нужным слушать их обещания.
"Вы помните, что говорил Порошенко, когда его выбрали? Будет то же самое. Какой смысл их слушать? Я вообще не смотрю никаких новостей. Сплошная ложь. Элементарно: посмотрите, какие у нас дороги. "Вы меня выберите, и я все сделаю". Так не подходит. Пусть сначала дороги сделают. Им не стыдно, что они управляют такой страной, где даже 100 метров без ямы не проедешь?", - сказал Лужный.
Выборы президента Украины состоятся 31 марта.
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