Появился новый законопроект о накопительной пенсии. Что он предусматривает

28 марта, 2019, 10:33

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку разработала законопроект, который вводит в Украине пенсионную систему 2-го уровня

Об этом сообщает пресс-служба комиссии.

Законопроект дополняет существующую солидарную пенсионную систему в Украине новой - накопительной, в которой каждый работающий гражданин будет осуществлять платежи на свой персональный пенсионный счет.

После достижения пенсионного возраста человек сможет получать дополнительные выплаты за счет сделанных взносов. Также, в случае преждевременной смерти владельца счета, деньги могут быть в полном объеме унаследованными его потомками.

Проект закона предусматривает, что управлять пенсионными средствами будут профессиональные компании по управлению активами, которые будут проходить отбор на прозрачных и конкурентных началах.

Также он обуславливает независимый от правительства статус управленцев пенсионными средствами.

Законопроект предоставляет гражданину право свободного выбора авторизованного негосударственного пенсионного фонда или компании по управлению активами, в которых он будет формировать свои пенсионные накопления.

Впрочем содержит строгие требования к механизмам инвестирования денег владельцев пенсионных счетов, то есть исключительно в диверсифицированные и наиболее надежные финансовые инструменты, а также обусловливает хранения активов в надежных банковских учреждениях, объясняют в НКЦБФР.

Также в комиссии сообщают, что в нем предусмотрены разнообразные меры предосторожности для предотвращения потенциальной коррупции и злоупотреблений.

НКЦБФР предлагает установить размер взноса в 2% дохода гражданина в течение первого года внедрения накопительной пенсионной системы.

В течение последующих лет он будет увеличиваться на 1% ежегодно до конечного уровня в 10%.

Как отмечается, рост вкладов будет происходить только в случае роста средней заработной платы в Украине в размере не менее 5% в год.

Таким образом, максимальный уровень отчислений (10%) будет установлен только тогда, когда средняя заработная плата в стране превысит нынешнюю на 40%.

Сообщается, что законопроект подготовлен при содействии World Bank, EBRD, USAID.

Ожидается, что после утверждения на заседании правительства он будет передан на рассмотрение Верховной Рады как правительственный.

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