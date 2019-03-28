Появился новый законопроект о накопительной пенсии. Что он предусматривает
Об этом сообщает пресс-служба комиссии.
Законопроект дополняет существующую солидарную пенсионную систему в Украине новой - накопительной, в которой каждый работающий гражданин будет осуществлять платежи на свой персональный пенсионный счет.
После достижения пенсионного возраста человек сможет получать дополнительные выплаты за счет сделанных взносов. Также, в случае преждевременной смерти владельца счета, деньги могут быть в полном объеме унаследованными его потомками.
Проект закона предусматривает, что управлять пенсионными средствами будут профессиональные компании по управлению активами, которые будут проходить отбор на прозрачных и конкурентных началах.
Также он обуславливает независимый от правительства статус управленцев пенсионными средствами.
Законопроект предоставляет гражданину право свободного выбора авторизованного негосударственного пенсионного фонда или компании по управлению активами, в которых он будет формировать свои пенсионные накопления.
Впрочем содержит строгие требования к механизмам инвестирования денег владельцев пенсионных счетов, то есть исключительно в диверсифицированные и наиболее надежные финансовые инструменты, а также обусловливает хранения активов в надежных банковских учреждениях, объясняют в НКЦБФР.
Также в комиссии сообщают, что в нем предусмотрены разнообразные меры предосторожности для предотвращения потенциальной коррупции и злоупотреблений.
НКЦБФР предлагает установить размер взноса в 2% дохода гражданина в течение первого года внедрения накопительной пенсионной системы.
В течение последующих лет он будет увеличиваться на 1% ежегодно до конечного уровня в 10%.
Как отмечается, рост вкладов будет происходить только в случае роста средней заработной платы в Украине в размере не менее 5% в год.
Таким образом, максимальный уровень отчислений (10%) будет установлен только тогда, когда средняя заработная плата в стране превысит нынешнюю на 40%.
Сообщается, что законопроект подготовлен при содействии World Bank, EBRD, USAID.
Ожидается, что после утверждения на заседании правительства он будет передан на рассмотрение Верховной Рады как правительственный.
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- Напомним, что в октябре прошлого года в Украине вступил в силу закон о пенсионной реформе.
- Он предусматривает введение с 1 января 2019 г. накопительной системы общеобязательного пенсионного страхования.
- 14 ноября Кабинет Министров предложил Верховной Раде отложить введение накопительного уровня пенсионной системы с 1 января 2019 на 2020 год.
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