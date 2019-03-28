Помпео анонсировал новые меры против агрессии РФ в Крыму и на Азове

28 марта, 2019, 09:40

Госсекретарь США Майк Помпео планирует совместно с союзниками по НАТО объявить о дополнительных шагах по оказанию давления на Россию из-за ее агрессии в Украине

Об этом сообщает "Радио Свобода",

"На следующей неделе я надеюсь, что когда наши коллеги из НАТО будут в городе, мы сможем объявить очередную серию действий, которые мы будем осуществлять совместно, чтобы противопоставить действиям России в Крыму и Азовском море", - заявил Помпео в Палате представителей конгресса США.

Члены НАТО соберутся в Вашингтоне 4 апреля, чтобы отметить 70-летие основания Альянса.