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Помпео анонсировал новые меры против агрессии РФ в Крыму и на Азове

Госсекретарь США Майк Помпео планирует совместно с союзниками по НАТО объявить о дополнительных шагах по оказанию давления на Россию из-за ее агрессии в Украине

Об этом сообщает "Радио Свобода",

"На следующей неделе я надеюсь, что когда наши коллеги из НАТО будут в городе, мы сможем объявить очередную серию действий, которые мы будем осуществлять совместно, чтобы противопоставить действиям России в Крыму и Азовском море", - заявил Помпео в Палате представителей конгресса США.

Члены НАТО соберутся в Вашингтоне 4 апреля, чтобы отметить 70-летие основания Альянса.

  • 25 ноября в районе Керченского пролива Россия захватила украинские военные корабли, которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. О намерении они, согласно международным нормам, сообщили другой стороне. Однако вместо обеспечить фарватер, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ. Российские корабли "Соболь", "Дон", "Мангуст" и "Суздалец" совершили нападение на корабли ВМС Украины.
  • 27-28 ноября оккупационные "суды" в Крыму арестовали 24 захваченных в плен украинских моряков. Всем захваченным Россией украинским морякам предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы".
  • Все захваченные Россией украинские моряки назвались военнопленными.
  • 15 января суд РФ продлил арест всем пленным украинским морякам. 16 из них арестовали до 24 апреля, еще четырех - до 26 апреля, поскольку из-за ранения их впервые арестовали на два дня позже.
  • Адвокаты моряков обжаловали продление ареста .
  • В ООН признали военнопленными захваченных Россией украинских моряков.
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