Полиция Киева готова к "минированиям" в день выборов
28 марта, 2019, 17:24
Для того, чтобы не допустить возможных срывов голосования в день выборов президента Украины, дополнительно сформированы 13 групп взрывотехников
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
"Чтобы не допустить возможных срывов голосования, дополнительно сформированы также 13 групп взрывотехников и кинологов, которые будут оперативно реагировать в случае поступления сообщений о заминировании избирательных участков", - говорится в сообщении.
Всего в охране правопорядка на участках будут привлечены около 6 тысяч полицейских.
Также правоохранители будут сопровождать членов УИК во время проведения голосования "на дому". К тому же, в каждой окружной избирательной комиссии созданы резервные мобильные группы на случай возникновения чрезвычайных ситуаций.
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