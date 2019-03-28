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Полиция Киева готова к "минированиям" в день выборов


фото: informator.news
Для того, чтобы не допустить возможных срывов голосования в день выборов президента Украины, дополнительно сформированы 13 групп взрывотехников

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

"Чтобы не допустить возможных срывов голосования, дополнительно сформированы также 13 групп взрывотехников и кинологов, которые будут оперативно реагировать в случае поступления сообщений о заминировании избирательных участков", - говорится в сообщении.

Всего в охране правопорядка на участках будут привлечены около 6 тысяч полицейских.

Также правоохранители будут сопровождать членов УИК во время проведения голосования "на дому". К тому же, в каждой окружной избирательной комиссии созданы резервные мобильные группы на случай возникновения чрезвычайных ситуаций.

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