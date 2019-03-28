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Полузащитник сборной Украины рассказал, поехал ли бы играть в Россию


фото: Reuters
Украинский футболист Роман Безус прокомментировал ситуацию выступлений в чемпионате России

Об этом сообщает FootballHub .

Полузащитник "Гента" и сборной Украины Роман Безус дал комментарий, мог ди бы играть в России.

"Никогда и ни за какие деньги", - подчеркнул украинец.

Безус также рассказал о своей зарплате в Украине и Бельгии.

"В "Днепре" была нормальная зарплата. По сравнению с "Сент-Трюйден" раз в 5 больше, а с "Гент" - в 2-3", - сказал Безус.

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