Полузащитник сборной Украины рассказал, поехал ли бы играть в Россию

28 марта, 2019, 09:11

Украинский футболист Роман Безус прокомментировал ситуацию выступлений в чемпионате России

Об этом сообщает FootballHub .

Полузащитник "Гента" и сборной Украины Роман Безус дал комментарий, мог ди бы играть в России.

"Никогда и ни за какие деньги", - подчеркнул украинец.

Безус также рассказал о своей зарплате в Украине и Бельгии.

"В "Днепре" была нормальная зарплата. По сравнению с "Сент-Трюйден" раз в 5 больше, а с "Гент" - в 2-3", - сказал Безус.