Полузащитник сборной Украины рассказал, поехал ли бы играть в Россию
28 марта, 2019, 09:11
Украинский футболист Роман Безус прокомментировал ситуацию выступлений в чемпионате России
Об этом сообщает FootballHub .
Полузащитник "Гента" и сборной Украины Роман Безус дал комментарий, мог ди бы играть в России.
"Никогда и ни за какие деньги", - подчеркнул украинец.
Безус также рассказал о своей зарплате в Украине и Бельгии.
"В "Днепре" была нормальная зарплата. По сравнению с "Сент-Трюйден" раз в 5 больше, а с "Гент" - в 2-3", - сказал Безус.
- Полузащитник "Гента" и сборной Украины Роман Безус прокомментировал один странный трансфер, когда вместо него купили другого футболиста.
- Стало известно, что гол и послематчевый пенальти украинца Романа Безуса вывели "Гент" в финал Кубка Бельгии.
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