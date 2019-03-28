Подозреваемый в отмывании денег Януковича Swedbank уволил гендиректора

28 марта, 2019, 14:07

Совет директоров шведского Swedbank отправил гендиректора банка Биргитте Боннесена в отставку на фоне скандала из-за подозрительных операций

Об этом Swedbank сообщил в официальном релизе.

В четверг утром совет директоров Swedbank уволил гендиректора Биргитте Боннесен. Временно исполняющим обязанности гендиректора назначен Андерса Карлссона.

Решение об увольнении Боннесен приняли за "значительное давление на банк". 62-летняя Боннесен возглавляла Swedbank с 2016 года. В 2011-2014 годах Боннесен руководила деятельностью Swedbank в странах Балтии.

Ранее сообщалось, что беглый президент Виктор Янукович, заочно приговоренный в Украине до 13 лет заключения за госизмену, использовал для вывода денег из Украины один из крупнейших банков Швеции - Swedbank.

Через Swedbank годами отмывали деньги. Средства в эквиваленте $5,8 млрд перечислили через подозрительные счета в Swedbank в странах Балтии.

Крупнейший в Швеции вещатель SVT сообщил, что подозрительные транзакции через эстонское подразделение Swedbank в 2010-2016 годах могли составлять до 20 млрд евро в год. Деньги в основном связывают с российскими источниками. 27 марта Swedbank в ходе внутреннего расследования в своем эстонском филиале обнаружил признаки отмывания денег.