Подозреваемый в отмывании денег Януковича Swedbank уволил гендиректора
Об этом Swedbank сообщил в официальном релизе.
В четверг утром совет директоров Swedbank уволил гендиректора Биргитте Боннесен. Временно исполняющим обязанности гендиректора назначен Андерса Карлссона.
Решение об увольнении Боннесен приняли за "значительное давление на банк". 62-летняя Боннесен возглавляла Swedbank с 2016 года. В 2011-2014 годах Боннесен руководила деятельностью Swedbank в странах Балтии.
Ранее сообщалось, что беглый президент Виктор Янукович, заочно приговоренный в Украине до 13 лет заключения за госизмену, использовал для вывода денег из Украины один из крупнейших банков Швеции - Swedbank.
Через Swedbank годами отмывали деньги. Средства в эквиваленте $5,8 млрд перечислили через подозрительные счета в Swedbank в странах Балтии.
Крупнейший в Швеции вещатель SVT сообщил, что подозрительные транзакции через эстонское подразделение Swedbank в 2010-2016 годах могли составлять до 20 млрд евро в год. Деньги в основном связывают с российскими источниками. 27 марта Swedbank в ходе внутреннего расследования в своем эстонском филиале обнаружил признаки отмывания денег.
Читайте также
-
26 марта, 2019 Виталий Портников: Россия спасает Мадуро как Януковича
-
-
23 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-
-
Читайте также
-
-
23 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-