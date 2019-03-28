Перестрелка в Княжичах: двое полицейских могут получить пожизненное
Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
"Закончено досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению пяти должностных лиц Национальной полиции, которыми организовано и обеспечено незаконное применение 04.12.2016 огнестрельного оружия в с. Княжичи, в результате чего от пулевых ранений погибли 4 сотрудника полиции", - говорится в сообщении.
В ГПУ сообщили, что сейчас установлено, что руководители ряда подразделений ГУ ЧП в г.. Киеве сознательно игнорируя предусмотренные ст. ст. 27, 60, 64 Конституции Украины права человека на жизнь и на ее защиту со стороны государства, вопреки требованиям ст. ст. 2, 3, 6-8, 29-32, 38, 42-46, 62, 64 Закона Украины "О Национальной полиции Украины", ст. ст.2, 7, 8, 9, 11,40, 41, 214 УПК Украины, требований ряда ведомственных нормативных актов 04.12.2016, находясь в с. Княжичи Броварского района Киевской области, превышая предоставленную им власть и выходя за пределы предоставленных им прав и полномочий, действуя умышленно, незаконно и безосновательно, организовали, а некоторые из них обеспечили применение и непосредственно применили огнестрельное оружие на поражение людей, что привело к смерти четырех сотрудников Национальной полиции Украины.
Действия пяти подозреваемых квалифицированы по ч. 3 ст. 365 УК Украины (превышение власти, вызвавшее тяжелые последствия). Кроме того одного из подозреваемых также по ч. 2 ст. 15 п. П. 1, 5 ч. 2 ст. 15 УК Украины (покушение на умышленное убийство двух и более лиц и совершенное способом, опасным для жизни многих лиц), а еще двух по ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 15 п. П. 1, 5 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 27 п. П. 1, 5 ст. 115 УК Украины (организация умышленного убийства двух и более лиц, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц и покушения на умышленное убийство).
Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет, а двум из них в виде пожизненного лишения свободы.
- Напомним, в ночь с 3 на 4 декабря 2016 в селе Княжичи Броварского района Киевской области в результате перестрелки между сотрудниками госохраны и полиции погибли правоохранители.
- Тогда уголовный розыск города Киева работал над задержанием опасной банды грабителей, которая системно грабила дома киевлян и жителей Киевской области. В ту ночь сотрудники уголовного розыска получили оперативную информацию о том, что очередное ограбление может произойти в поселке Княжичи.
- Однако, по словам советника главы МВД Антона Геращенко, из-за "трагической цепи случайностей" произошла трагедия: в одном из соседних домов в автоматическом режиме сработала охранная сигнализация, на место прибыл наряд госслужбы охраны, который ошибочно задержал двух полицейских разведчиков. После этого туда выехала группа задержания уголовного розыска и спецподразделение КОРД, у которых произошла смертельная перестрелка со службой охраны ..
Читайте также
-
26 марта, 2019 Виталий Портников: Россия спасает Мадуро как Януковича
-
-
23 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-
-
Читайте также
-
-
23 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-