Падение военного вертолета в Казахстане: весь экипаж погиб

Об этом сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на своей странице в Twitter. Он поручил начать расследование инцидента и пообещал, что семьям погибших будет оказана материальная помощь.

В Кызылординской области потерпел крушение вертолёт министерства обороны. Выполнял полет в рамках военного учения по маршруту Актау- Шымкент. Экипаж вертолета погиб. Мною приказано начать расследование. Мои соболезнования семьям погибших. Им будет оказана материальная помощь. - Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) 27 марта 2019 г.

Как сообщает Министерство обороны страны, вертолет находился в составе звена из четырех боевых вертолетов, которые следовали из города Актау в город Шымкент. В ведомстве отметили, что перелет проходил в темное время суток и в сложных метеорологических условиях.