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Падение военного вертолета в Казахстане: весь экипаж погиб


фото: ktk.kz
В Казахстане в результате падения вертолета Ми-8, принадлежащего министерству обороны страны, погибли все 13 членов экипажа

Об этом сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на своей странице в Twitter. Он поручил начать расследование инцидента и пообещал, что семьям погибших будет оказана материальная помощь.

Как сообщает Министерство обороны страны, вертолет находился в составе звена из четырех боевых вертолетов, которые следовали из города Актау в город Шымкент. В ведомстве отметили, что перелет проходил в темное время суток и в сложных метеорологических условиях.

На место аварии направили специально созданную комиссию Министерства обороны Казахстана.

Напомним, в среду, 27 марта, в Кызылординской области Казахстана потерпел крушение вертолет Ми-8, принадлежащий министерству обороны страны.

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