Падение военного вертолета в Казахстане: весь экипаж погиб
Об этом сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на своей странице в Twitter. Он поручил начать расследование инцидента и пообещал, что семьям погибших будет оказана материальная помощь.
В Кызылординской области потерпел крушение вертолёт министерства обороны. Выполнял полет в рамках военного учения по маршруту Актау- Шымкент. Экипаж вертолета погиб. Мною приказано начать расследование. Мои соболезнования семьям погибших. Им будет оказана материальная помощь.- Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) 27 марта 2019 г.
Как сообщает Министерство обороны страны, вертолет находился в составе звена из четырех боевых вертолетов, которые следовали из города Актау в город Шымкент. В ведомстве отметили, что перелет проходил в темное время суток и в сложных метеорологических условиях.
На место аварии направили специально созданную комиссию Министерства обороны Казахстана.
Напомним, в среду, 27 марта, в Кызылординской области Казахстана потерпел крушение вертолет Ми-8, принадлежащий министерству обороны страны.
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