Опять осадки: синоптик рассказала, где будет похолодание

Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.

28 марта, в четверг, удержится холодная погода, будет выпадать снова снег, ожидается порывистый снег, местами до сильных порывов. В большинстве областей Украины ожидается + 5 ° C ... + 9 ° C.

Осадки останутся в виде дождя на западе и в южной части будет влажная погода, местами будет мокрый снег. Постепенно осадки в областях Украины прекратятся и температура воздуха поднимется.

В Киеве 28 марта будет + 6 ° C ... + 7 ° C °, но без осадков.

В субботу, 30 и 31 марта, практически во всех областях Украины потеплеет и будет преимущественно солнечная погода. По предварительным прогнозам, в воскресенье, 31 марта, в Украине ожидается до + 12 ° C ... + 18 ° C.

"С пятницы начнет теплеть и уже в субботу и в день выборов, 31 марта, для украинцев будет отличная погода - солнечная и теплая", - сообщила синоптик.