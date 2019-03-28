НАПК назвало 17 кандидатов в президенты с нарушениями в финансовых отчетах

28 марта, 2019, 13:30

Об этом заявила член Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак, сообщает Еспресо.TV.

Представитель НАПК назвала кандидатов на пост президента Украины, чьи финансовые отчеты содержат нарушения.

"Это финансовые отчеты о поступлении и использовании средств избирательных фондов Анатолия Гриценко, Сергея Таруты, Александра Вилкула, Владимира Зеленского, Евгения Мураева, Юрия Бойко, Игоря Смешко, Александра Соловьева, Андрея Садового, Виталия Скоцика, Юрия Кармазина, Руслана Кошулинского, Юрия Деревянко, Виктора Кривенко, Валентина Наливайченко, Сергея Кривоноса, Юлии Тимошенко", - отметила Корчак.

По ее словам, самыми распространенными среди зафиксированных нарушений были осуществления взносов физическими и юридическими лицами, которые имеют непогашенный налоговый долг, а также отсутствие обязательных реквизитов в назначении платежа.

Она также напомнила, что распорядители фондов кандидатов Анатолия Гриценко и Владимира Зеленского отказались выполнять требования Закона, "который обязывает отказаться от взносов лиц, не имевших права осуществлять такие взносы", а потому соответствующие материалы по выявленным нарушениям уже отправлены в Национальную полицию.