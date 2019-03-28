Нацсовет обратится в суд с требованием аннулировать лицензию канала Мураева

28 марта, 2019, 17:53

Регулятор намерен через суд аннулировать лицензию телеканала "Наш" (он же "Макси-ТВ", ООО "Наша Прага") народного депутата Евгения Мураева

Об этом сообщает пресс-служба Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

Нацсовет требует аннулировать лицензию канала "Макси-ТВ", который был развлекательным, но после приобретения его Мураевым самовольно, без внесения изменений в лицензию, сменил программную концепцию.

Предварительное решение о вынесении заказчику предупреждения из-за выявленных проверкой нарушений программной концепции регулятор принял 6 декабря 2018 года. Также было издано распоряжение, которым компанию "Макси-ТВ" обязали в течение двух недель со дня принятия решения привести свою деятельность в соответствие с требованиями действующего законодательства.

Впрочем, канал продолжал нарушать требования, предусмотренные частью седьмой статьи 27, частью восьмой статьи 28, пункта а) части первой статьи 59 Закона Украины "О телевидении и радиовещании".

"Формат вещания не отвечает лицензионным условиям: по лицензии - культурологически-развлекательный с фильмопоказом, а фактически - информационно-аналитический", - отметили в Нацсовете.

Согласно данным Государственного реестра физических и юридических лиц-предпринимателей, бенефициарным владельцем компании "Наша Прага" является отец народного депутата Евгения Мураева Владимир Мураев.