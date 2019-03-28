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На выборах нет рисков от радикальных групп, если их не используют кандидаты, - Аваков

Дестабилизация ситуации возможна только, если будет такое решение одного из кандидатов, но МВД справится с этим

Об этом сегодня, 28 марта, рассказал министр внутренних дел Арсен Аваков во время встречи с представителями Всемирного Конгресса Украинцев и Национального Демократического Института (США), которые являются наблюдателями на выборах, сообщает пресс-служба МВД.

"Миф первый: "радикальные группы сорвут выборы". Этот миф не соответствует действительности, поскольку у нас достаточно сил предотвратить такую ситуацию там, где она может возникнуть. Миф второй: "радикальными группами руководит МВД и это личная армия Авакова". Этот миф больше связан с эмоциями и политикой, когда несколько кандидатов не знают, как отвечать на вопросы радикалов и пытаются сместить акценты", - заявил Аваков.

Глава МВД подчеркнул, что даже если и возникнет какая-то нештатная ситуация, она будет очень быстро урегулирована.

"У нас нет никаких рисков от радикальных групп ни во время, ни после выборов. И даже если что-то произойдет на отдельном избирательном участке, это будет локализовано очень быстро. У нас достаточно сил, а у них нет сил сопротивляться", - сказал глава МВД.

"Я призываю, не переводить фокус своего внимания на радикальные группы, это не риск. Риск в том, что их могут использовать кто-то из штабов", - отметил министр внутренних дел.

По словам Авакова, риск дестабилизации ситуации после первого тура выборов все же существует, но такое развитие событий возможно только по решению отдельных кандидатов:

"Риском может быть решение одного из штабов кандидатов в случае, если разрыв между ними окажется небольшим и будет много обращений о нарушениях. В таком случае ими могут быть использованы радикальные группы, а затем в ситуацию может вмешаться страна-агрессор и это может стать гораздо большим риском", - отметил Аваков.

Глава МВД подчеркнул, что призвал всех кандидатов не прибегать к уличным протестам и соблюдать закон.

"Тем не менее, мой прогноз, что мы получим спокойное развитие событий", - резюмировал Аваков.

"Господин министр, вы выполнили то, что обещали. Обеспечили прозрачные выборы", - сказал глава делегации Национального Демократического Института, бывший посол США в Украине (2006-2009), вице-президент по вопросам Ближнего Востока и Африки Института мира (США) Уильям Тейлор.

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