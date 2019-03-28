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На Львовщине "заминировали" площадь, на которой запланирована встреча Порошенко с избирателями


фото: 5.ua
В городе Стрый неизвестные сообщили о заминировании железнодорожного вокзала, городского совета и площади Независимости

Об этом заявили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

Сообщается, что в Стрыйский отдел полиции сегодня, 28 марта, в 9:30 поступило анонимное сообщение о том, что в райцентре заминированы железнодорожный вокзал, городской совет и Майдан Независимости. Правоохранители проверяют сообщение о заминировании.

По указанным адресам выехали следственно-оперативные группы, эксперты-взрывотехники, кинологи и работники других служб. Правоохранители будут обследовать здания и прилегающие территории.

Кроме того, полицейские устанавливают личность анонима, который предоставил сообщение.

Известно, что сегодня в 15:00 в городе Стрый на площади Независимости должна состояться встреча с Петром Порошенко. Президент также посетит ООО "Дискавери" - завод по разработке, бурению и обслуживанию нефтегазовых скважин.

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