На Коморских островах выборы закончились беспорядками: трое погибших

28 марта, 2019, 20:47

В Морони, столице Коморских островов, на фоне политического кризиса произошли вооруженные столкновения

Об этом сообщает AFP.

В стрельбе, произошедшей в столице, были убиты три человека, ранения получили полицейский и один гражданский, говорится в сообщении.

Отмечается, что беспорядки в Морони начались через несколько часов после того, как лидеры оппозиции объявили о планах свержения президента страны, переизбранного в результате "сфальсифицированных" выборов.

Из-за перестрелки госдепартамент США приказал всем американским дипломатам и госслужащим покинуть страну, сообщает издание.

Отмечается, что по итогам выборов 60-летний Азали Ассумани был переизбран на пост президента страны. Согласно обнародованным результатам голосования, он получил более 60% голосов, чего достаточно, чтобы не проводить второй тур выборов.

Оппозиционные кандидаты объявили результаты выборов нелегитимными и создали так называемый Национальный переходный совет для свержения режима Ассумани, говорится в сообщении.