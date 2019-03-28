На Коморских островах выборы закончились беспорядками: трое погибших
Об этом сообщает AFP.
В стрельбе, произошедшей в столице, были убиты три человека, ранения получили полицейский и один гражданский, говорится в сообщении.
Отмечается, что беспорядки в Морони начались через несколько часов после того, как лидеры оппозиции объявили о планах свержения президента страны, переизбранного в результате "сфальсифицированных" выборов.
Из-за перестрелки госдепартамент США приказал всем американским дипломатам и госслужащим покинуть страну, сообщает издание.
Отмечается, что по итогам выборов 60-летний Азали Ассумани был переизбран на пост президента страны. Согласно обнародованным результатам голосования, он получил более 60% голосов, чего достаточно, чтобы не проводить второй тур выборов.
Оппозиционные кандидаты объявили результаты выборов нелегитимными и создали так называемый Национальный переходный совет для свержения режима Ассумани, говорится в сообщении.
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